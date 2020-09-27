شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الصناعات الهندسية يجمتع بأكبر 10 شركات لزيادة الصادرات بنسبة 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس سيعقد اجتماعات متتالية مع أكبر 10 مصدرين للصناعات الهندسية، وهى الشركات التى تصدر نحو 80% من إجمالى منتجات الصناعات الهندسية فى مصر سنوياـ والذين يطلق عليهم شركات الـ " top 10، مشيرًا إلى أن الاجتماع سوف يناقش زيادة الصادرات بنسبة أكبر بنحو 25% من المقرر سنويا، وكيفية تنفيذ ذلك وتحقيقه خلال الفترة المقبلة، لتحقيق تطلعات القيادة السياسية بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا.

وأضاف الصياد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاجتماعات مع أكبر الشركات المصدرة للصناعات الهندسية " top 10 " سوف تتم على مدار شهر كامل من خلال عقد اجتماع بين المجلس و3 شركات أسبوعيا، لحين الانتهاء من كافة الشركات فى غضون 30 يوما، والتى ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء المقبل، على أن يتم وضع كافة المقترحات والسماع إلى آراء الشركات فى تنفيذ خطة زيادة الصادرات السنوية لقطاع الصناعات الهندسية، والذى يقدر حجم التصدير السنوى الحالى لها نحو 2.5 مليار دولار سنويا، وتتنوع ما بين الأجهزة المنزلية الكهربائية وأدوات الطبخ، والكابلات وغيرها من المنتجات الهندسية، وأبرز الدول التى نصدر لها شمال أفريقيا والسودان ودول الخليج.

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وكان الصياد قد صرح لـ الخليج 365 ، إنه من المتوقع تحقيق قفزة فى صادرات الصناعات الهندسية بنحو 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة مع تنفيذ برنامج رئيس الوزراء الذى أعلن عنه للمصدرين فى اجتماعهم، وهو صرف مستحقات المساندة التصديرية فى حد أقصى 6 أشهر من تاريخ تقديم مستندات التصدير للشركات المصدرة، وهو ما يقلل من الأعباء المالية على الشركات ويرفع من معدلات التصدير، بالإضافة إلى قرار الوزراء صرف متأخرات المصدرين من المساندة التصديرية للعام المالى الماضى قبل نهاية العام الجارى، موضحًا أن جميعها قرارات إيجابية ستحقق أعلى معدل من عائد الصادرات.



وأضاف، أنه تقدم بعدد من الطلبات والبرامج التى يسعى المجلس لتحقيقها خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ومن أهمها نحتاج إلى دعم للتصدير إلى السوق الإفريقى، كما عرض على الوزراء دراسة المجلس فى إقامة مراكز لوجستية فى أفريقيا وخاصة فى كينيا والسنغال لتحقيق مبدأ البضاعة الحاضرة التى نجحت الكثير من الدول ومنها تركيا فى ضخ منتجاتها للأسواق الافريقية بهذة الطرق ،حيث أن توفير المنتجات المصرية فى هذة المراكز اللوجستية سيدعم من توفيرها سريعا للتعاقد عليها فى السوق الافريقى وتداولها.

وقال إن المجلس عرض على مجلس الوزراء خطته فى جذب استثمارات خارجية بغرض التصدير تحت عنوان استثمار خارجى استراتيجى ويتحقق من خلال جذب شركات لانتاج مكون محلى أى مدخلات انتاج للصناعة ويتم تصديره للخارج، أو دخول مدخلات الانتاج الجديدة فى الصناعة المحلية وتحقيق قيمة مضافة وتصدير المنتج النهائى إلى الأسواق الخارجية مما يحقق معدلات أعلى للتصدير.