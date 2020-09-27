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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وحدات استثمارية أنشأتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ممثلة في وكالة الأعمال والإبداع المعرفي، في كل من وكالة الجامعة للمشاريع وعمادة شؤون الطلاب وإدارة العقود والمشتريات، وعملت على تطوير وتنمية هذه الوحدات التي تحقق إيرادات ذاتية للجامعة. وتلبي الوحدات الاستثمارية الجديدة احتياجات قطاعات وفروع الجامعة، وذلك بتوفير مواقع خدمية لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، والإسهام في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع، ويأتي ذلك مضيا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر تجسيد شراكتها مع القطاع الخاص.

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