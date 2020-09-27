المملكة تستهدف المرتبة الأولى عالميا بتصدير التمور في 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال عام 2021 إلى تحقيق المرتبة الأولى عالميا في تصدير التمور بزيادة نسبة الصادرات 12% سنويا، بواقع 1.75 مليار ريال و222 ألف طن. وبحسب تقرير للوزارة، فإنها تعمل على زيادة حجم صادرات التمور السعودية وتحقيق 80% من المستهدف للوصول إلى 200 ألف طن بنهاية 2020. وتمضي وزارة البيئة والمياه والزراعة ومنظومتها بالمملكة قدما نحو قيادة التحول نحو تنمية بيئية مستدامة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي الشامل للمملكة وتنمية زراعية مستدامة، ضمن استراتيجيات وضعت لتحقيق أهداف رؤية 2030. وفي مجال تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، طورت الوزارة منصة زراعي الالكترونية، وذلك في إطار التحول الرقمي في أنشطة القطاع الزراعي، وإطلاق خدمات إضافية لخدمة المستفيدين في جميع المناطق، كما أن هناك خططا جديدة وضعتها الوزارة لتقديم الخدمات الزراعية وتطوير القطاع الزراعي في المملكة، حيث تعمل على تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية، لتعزيز قدرات صغار المنتجين وجمعياتهم التعاونية، وتمكينهم من الموارد الإنتاجية والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الإعانات الزراعية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، حيث وضعت خطط لتقديم القروض للمشاريع الزراعية بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات ريال. تصدير التمور 2020 تحقيق 80% من المستهدف

الوصول إلى 200 ألف طن 2021

تحقيق المرتبة الأولى عالميا

زيادة نسبة الصادرات 12% سنويا

الوصول إلى 222 ألف طن

القيمة 1.75 مليار ريال

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