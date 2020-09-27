شكرا لقرائتكم خبر استمرار التعليم عن بعد يحيي سوق الحاسبات ويسحب البساط من المكتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع متعاملون تقنيون أن يساهم التعليم العام بالمملكة في رفع حصة سوق أجهزة الحاسب الآلي وسحب البساط عن المكتبات المدرسية، وذلك بعد تصريحات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ حول منصة مدرستي والتي أشار فيها إلى أن خطة التعليم عن بعد كانت لدى الوزارة ما قبل جائحة كورونا ، وأنه في حال العودة للمدارس ستكون هناك مقررات عن بعد، مما سيصعد من الطلب على الأجهزة وعمليات البيع التي ستحقق عودة قوية للسوق ودخول مستثمرين جدد.

عودة للكمبيوترات

وأوضح أحد المتعاملين في سوق الالكترونيات خالد الحامد أن السوق شهد تغيرات في وقت سابق، فبعد أن كانت هناك مئات المحلات مختصة بأجهزة الكمبيوتر تحولت إلى محلات للأجهزة اللوحية، والآن يبدو أن العودة مجددا ستكون قوية، حيث من المتوقع أن ينمو سوق الكمبيوترات وتفتح عدد من المحال وهذا سيواكب الطلب الذي سيشهده نحو 6 ملايين طالب وطالبة.

التنافس إيجابي

وبين الحامد أن هناك برامج وتطبيقات تعمل بكفاءة عالية على أجهزة الحاسب مما يدفع أرباب الأسر والطلاب للاعتماد عليها رغم أن الأجهزة اللوحية لديها الإمكانات ولكن ليست بكفاءة الحواسيب، مشيرا إلى أن التنافس في استيراد الحواسيب والإكسسوارات سينعكس إيجابا على المستهلك بعد أن شهدنا موجة ارتفاعات خلال الفترة الماضية نظرا للطلب العالي والمفاجئ.

دخول المستثمرين

ويقول أحد ملاك محلات الكمبيوتر محمد النهدي: إن الحراك الذي شهدناه الأسابيع الماضية وما أدلى به وزير التعليم من تصريحات ألمح فيها إلى استمرار التعليم عن بعد لبعض المواد حتى وإن انتهت الجائحة يعطي إشارة للمستثمرين للدخول للسوق واستيراد منتجات متنوعة تخدم الطالب في العملية التعليمة خاصة وأن تنوع الإكسسوارات وتفاوت أسعارها يعطي المجال للمستثمر بهوامش ربحية جيدة، وكذلك يضع أمام المتسوق عددا من الخيارات وبأسعار متنوعة.

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عودة الاستثمارات

عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة سابقا نايف الشريف يؤكد أن الطلب الذي جاء مفاجئا صعد من الحركة التجارية على هذا القطاع، وقال «رأينا بالفعل ارتفاعا في الأسعار نتيجة لهذا الطلب وللحذر والتباطؤ في الاستيراد نتيجة لجائحة كورونا، وسنلحظ خلال الفترة المقبلة تغيرات في الاستثمارات، حيث سيعود مستثمرو أجهزة الحاسب الآلي مجددا للسوق وسيدخل السوق مستثمرون جدد كون الطلب سيزداد حتى وإن انتهت الجائحة، بحسب ما ألمحت له وزارة التعليم لكون التعليم عن بعد سيكون لبعض المواد مما يعزز من جذب هذا القطاع للمستثمرين».

سحب البساط

واستطرد الشريف، سنرى وخلال وقت وجيز دمج الحواسيب ضمن مبيعات المكتبات للمشاركة في أخذ حصة من السوق لكون أنه وعلى أقل تقدير سيسحب البساط بما لا يقل عن 30% من قطاع المكتبات إلى قطاع أجهزة الكمبيوتر وإكسسواراتها، خاصة وأننا نشهد حراكا بشكل عام منذ أن باتت رؤية المملكة 2030 ترسم على أرض الواقع والتي تتضمن التحول الرقمي. فمن خلال التعليم عن بعد واستخدام الوسائل الحديثة للتعلم سيعزز النهج الذي تبحث عنه بلادنا من خلال رفع ثقافة الفرد والتعامل الالكتروني الذي يعد المستقبل المشرق ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي.

ارتفاع الأسعار

ورصدت «مكة» في وقت سابق وخلال جولة مع بداية تطبيق التعليم عن بعد على عدد من مراكز البيع في جدة، وجود أسعار عالية مقابل مواصفات متواضعة على الأجهزة المشاركة في مبادرة «العطاء الرقمي»، فيما برر مسؤولو تلك المحلات حينها ذلك بتعطل الاستيراد نتيجة جائحة كورونا، مما أدى إلى محدودية الأجهزة المعروضة في السوق، مقابل ارتفاع الطلب بعد إقرار وزارة التعليم الدراسة عن بعد.