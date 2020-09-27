غرفة مكة المكرمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت غرفة مكة على أول رخصة لمركز تحكيم تجاري على مستوى الغرف السعودية. ويأتي تدشين رخصة مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري كأول رخصة تصدرها اللجنة الدائمة لمركز تحكيم في الغرف السعودية، إيذانا بانطلاق أعمالها وأنشطتها. وهنأ رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية المحامي عبدالله الفلاج، قطاع الأعمال في المملكة بمناسبة تدشين رخصة مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري، مؤكدا على أهميته في تعزيز دور التحكيم المؤسسي في المملكة، وإيجاد بيئة تحكيمية عادلة وجاذبة لرؤوس الأموال، وتحفيز ونشر ثقافة التحكيم، وفق أعلى المقاييس والمعايير الدولية، وتخفيف العبء عن القضاء العام.

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