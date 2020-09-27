شكرا لقرائتكم خبر الموارد البشرية تلزم المنشآت بلائحة عمل مصدقة من مكتب محاماة معتمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها وفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، مراجعة ومصدقة من مكاتب محاماة معتمد من قبل الوزارة.

جاء ذلك ضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، والذي نشر في جريدة أم القرى الرسمية.

وتنص المادة الرابعة بعد التعديل على أنه «في تنفيذ أحكام الفقرة 2 من المادة 12 وأحكام الفقرة 2 من المادة 13، على المنشآت أن تقوم بإعداد لائحة تنظيم عمل خاصة بها ويشترط مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة على الموقع الالكتروني للوزارة ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية وملحقاتها والقرارات الصادرة تنفيذا له، ومن ثم رفعها للجهة المختصة بالوزارة وفق ما تقرره من إجراءات».

وأشار التعديل إلى أنه «يجوز للمنشآت التي يقل عدد عمالتها عن خمسين عاملا اختيار النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل الكترونيا دون إجراء أي تعديل أو إضافات عليها وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة، ومتابعة الخطوات المطلوبة حتى تعتمد، وتصدر شهادة الكترونية بذلك».

واستثنى التعديل «المنشآت التي سبق لها اعتماد لائحة تنظيم عمل خاصة بها من إعداد لائحة تنظيم عمل جديدة وفق النموذج الموحد المرفق بهذه اللائحة إذا كانت جميع المواد الواردة بها تتفق مع نظام العمل واللائحة والنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل والقرارات الصادرة بموجبها».