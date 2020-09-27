شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة التجارة 3,413 ترخيص تخفيضات الكترونيا للمنشآت التجارية والمتاجر الالكترونية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الحالي.وبحسب تقرير للوزارة، شملت تلك التخفيضات أكثر من 1.7 مليون منتج غذائي واستهلاكي معروضة لدى منافذ البيع التجارية والالكترونية بمختلف مناطق المملكة، حيث تصدرت قائمة أكثر السلع تخفيضا الأجهزة الكهربائية والالكترونية والملابس وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغا تجاريا عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك، وطبقت الإجراءات النظامية حيالها وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني الكترونيا ليتمكن أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري، كما توفر الخدمة على التجار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الالكتروني.

وتمكن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية في المملكة من التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص الكترونيا عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.

تراخيص تخفيضات: