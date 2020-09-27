الترخيص لـ1,7 مليون منتج في تخفيضات اليوم الوطني

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وباشرت الفرق الرقابية للوزارة 497 بلاغا تجاريا عن مخالفات التخفيضات وردت لمركز بلاغات المستهلك، وطبقت الإجراءات النظامية حيالها وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وتوفر وزارة التجارة تقديم خدمة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني الكترونيا ليتمكن أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية من تقديم طلباتهم لإصدارها وبشكل فوري، كما توفر الخدمة على التجار استخدام رصيد التخفيضات السنوي المخصص لهم في نظام التخفيضات الالكتروني.
وتمكن هذه الخدمة أصحاب المتاجر الالكترونية والمحال التجارية في المملكة من التقدم بطلب رخص التخفيضات والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني، واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من تسديد رسوم الرخص الكترونيا عبر نظام سداد وطباعة الترخيص.
تراخيص تخفيضات:
- الفترة 22 ـ 24 سبتمبر
- إصدار 3,413 ترخيصا
- تضمنت 1.7 مليون منتج
- مباشرة 497 بلاغ مخالفات
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