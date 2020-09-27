شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 27-9-2020 استقرارا فى الأسواق المحلية، حيث سجلت اللحوم الكندوز110-130، بينما استقر سعر كيلو الضأن بين 120-140جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

واستقر سعر الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها للكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها للكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها للكيلو، فإن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو.