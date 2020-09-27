شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 27-9-2020 استقرارا فى الأسواق المحلية، حيث سجلت اللحوم الكندوز110-130، بينما استقر سعر كيلو الضأن بين 120-140جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.
واستقر سعر الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها للكيلو، وأسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125 جنيها للكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها للكيلو، فإن أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140 جنيها فى الكيلو.
وكان الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أكد أن مصر خالية تماما من مرض الحمى القلاعية، الذى انتشر فى بعض دول الجوار ويؤدى إلى نفوق العديد من الماشية، وإحداث خسارة فى الثروة الحيوانية، مضيفا: "مصر خالية من المرض لكننا نعطى الماشية تطعيما حتى نحمي الماشية من احتمالية الإصابة في المستقبل".
وأوضح القرش، أن حملات تحصين الماشية التى نجحت فى تحصين حوالى نصف مليون رأس ماشية من الحمى القلاعية فى 3 أيام فقط، قد كثفت من جهودها بعد أن أصبحت متواجدة حوالى 3 مرات سنويا بدلا من مرتين، لتعزيز معدل المناعة لدى الحيوانات.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى وجود انخفاض ملحوظ فى بؤر الإصابة، فلم تتواجد أية بؤر مصابة بالمرض، متابعا: "طعَّمنا أكثر من 10 ملايين رأس العام الماضى، ونستكمل الحملة خلال هذا العام، ومش هايكون فيه حيوان في مصر إلا واخد كافة التطعيمات اللازمة".
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