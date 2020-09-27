شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسماك اليوم الأحد 27-9-2020 سوف تشهد استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، مشيدة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لزيادة الإنتاج السمكى.

وسجل البلطى المزارع "2" من 16 إلى 19 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل 20 إلى 23 جنيها، وسجل البلطى الأسوانى 17-37 جنيهًا، بينما سجل الفيليه البلطى 30 – 100 جنيهًا، واستقرت أسعار البورى "1" 40 – 46 جنيها، فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها، وسمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها.

واستقر سعر كيلو القشر بياض ما بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، وسجل السمك الثعابين ليتراوح بين 50-200 جنيها والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباعة، والسردين 27 – 33 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها،.

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واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170 جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها.

وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيهًا، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد بين 19 – 25 جنيها و100 جنيها للدنيس.

ويذكر أن مزرعة غليون أول وأكبر وأقوى وأفضل مدينة سمكية متكاملة الخدمات فى أفريقيا والشرق الأوسط، وأقوى مشروع لتفريخ واستزراع جميع أنواع الأسماك ويخدم المواطنين ويحرص على خفض أسعار الأسماك فى مصر، وبها كميات رهيبة وكبيرة من الجمبرى يتم ضخها فى المحافظات والأسواق وبأرخص الأسعار، وبالمزرعة مفرخ غليون البحرى يضخ سنويًا بملايين الذريعة سواء من الأسماك البحرية والجمبرى.