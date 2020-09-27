شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يتراجع بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.01 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.35، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.72.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.16.
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