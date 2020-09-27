أرامكو السعودية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 27-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أرامكو السعودية (2222) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 0.05 نقطة، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 37.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 37.50.
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