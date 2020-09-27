شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جبل عمر (4250) لأعلى سعر له خلال الجلسة عند 37.00، ارتد منه انخفاضاً ليقلص كثيراً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع طفيف بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 0.15 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 33.40، ليستهدف مستوى المقاومة 38.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.20 ومستوى المقاومة 38.65.