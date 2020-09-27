شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.32% بما يعادل 0.04 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.98 ومستوى المقاومة 13.00.