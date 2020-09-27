شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الاهلى للتكافل (8130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 1.67% بما يعادل 0.55 نقطة، وذلك وسط ارتفع كبير في أحجام التداول، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى مقاومته الحالي 34.30، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 34.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 39.31.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.00.
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