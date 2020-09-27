شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها، وليحاول في الوقت نفسه البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على استعادة تعافيه، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -8.65 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8,078.79، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8,490.38. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,078.79 ومستوى المقاومة 8,490.38. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 110 عدد أسهم الشركات الخاسرة 76 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 198

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