شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت كبدة مجمدة بـ20 مليون دولار خلال يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من الأكباد المجمدة تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيم الأكباد الصالحة للأكل من فصيلة الأبقار نحو 20 مليونا و916 ألف دولار، مقابل 28 مليون دولار فى شهر يونيو من عام 2019، بتراجع بلغ 7 ملايين و101 ألف دولار.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الكبدة، جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الغذائية والتى شهدت تراجعا ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 884 مليونا و965 ألف دولار، مقابل 952 مليونا و568 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 67 مليونا و603 آلاف دولار.

Advertisements

ومن أهم واردات السلع الغذائية فى شهر يونيو الماضي، جاء زيت النخيل بقيمة 64 مليونا و267 ألف دولار، مقابل 47 مليونا و656 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، يليها حيوانات حية من فصيلة الأبقار بقيمة 26 مليونا و99 ألف دولار، مقابل 7 ملايين و858 ألف دولار، بزيادة 18 مليونا و241 ألف دولار.

وسجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6%، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9%، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5%، والملابس الجاهزة 2.5%، والبترول الخام 46.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%.