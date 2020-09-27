شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتفعيل اتفاقات "سلامة الغذاء" مع الحجر البيطرى والرقابة على الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب شريف عاشور عضو رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، بضرورة توحيد الجهات التى تقوم بالعمل على تحليل الواردات الغذائية، وذلك بهدف تقليل الإجراءات على السلعة الواحدة، وبهدف تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء.

وقال "عاشور" فى حديثه لـ"الخليج 365"، إن الدولة تبذل جهود كبيرة فى مواجهة البيروقراطية، والحد من استنزاف وقت الشركات ورجال الأعمال، فى انهاء الأوراق والمستندات الخاصة بحركة الاستيراد والتصدير، وهذا يتطلب أولا توحيد جهات الفحص على الرسائل الاستيرادية تفعيل للقانون الذى على أساسه تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء.

وأوضح عضو رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية، أن تعدد جهات الفحصل لتصل إلى 3 جهات وهى الحجر البيطرى والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء، تؤدى إلى تأخر كبير فى انهاء الإجراءات، وكذلك إضافة أعباء مالية على حركة الاستيراد.

Advertisements

وأشار شريف عاشور، إلى أن هيئة سلامة الغذاء وقعت برتوكول تعاون مع الحجر البيطرى، وكذلك الرقابة على الصادرات، وهو ما يجب تفعيله بالشكل الأمثل من أجل تخفيف البيروقراطية على جميع المتعاملين مع هذه الجهات.

وفى يونيو 2019 وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بروتوكول تعاون مشترك بين الإدارة المركزية للحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف إنهاء كافة الإجراءات فى أقل مدى زمنى ممكن طبقًا لاختصاص أطراف البروتوكول وأهدافها وتذليل المعوقات الفنية على التجارة أمام حركة التجارة الدولية بالقدر الذى يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الجهات القائمة بالرقابة على حركة الصادرات المصرية والواردات إلى مصر.

كما وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 12 مايو 2020، اتفاق تعاون فى مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية لمدة عام، وقع الاتفاق الدكتور حسين منصور – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء -، واللواء اسماعيل جابر – رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات.