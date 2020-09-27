شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أنهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 31٫30 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 31 فلس، وفي ظل ظهور إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 35 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 30 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.9 بينما مستوى المقاومة هو 32.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد