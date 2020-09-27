شكرا لقرائتكم خبر عن أسيكو (ACICO) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 99 فلس، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 90 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 104 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 96 بينما مستوى المقاومة هو 101 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط