شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 105 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 100 فلس، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 120 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97.7 بينما مستوى المقاومة هو 110.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد