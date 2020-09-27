شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 53٫70 فلس، مخترقا بذلك نتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعد إشارة سلبية تدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 51٫50 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.بينما مستوى المقاومة هو 54 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط