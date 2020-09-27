شكرا لقرائتكم خبر عن منشات (MUNSHAAT) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 70٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 85 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 65 فلس كمستوى أول ثم 58 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 67 بينما مستوى المقاومة هو 74 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط