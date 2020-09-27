شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 166 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 178 فلس، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى أول ثم 140 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 166.0 بينما مستوى المقاومة هو 172.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط