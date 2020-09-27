شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2683 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لت 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 2650 فلس كمستوى أول ثم 2500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2800 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,650 بينما مستوى المقاومة هو 2,730 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط