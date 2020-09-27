شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5٫01 ريال، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 4٫90 ريال، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه وصول السهم لمستوى الدعم 4٫50 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق السهم لمستوى 4٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.13 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط