شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين (QGRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواجه مقاومة قوية عند مستوى 2٫30 ريال، حيث دفعت السهم لأسفل خلال تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 2٫15 ريال، لينزلق بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 1٫90 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫30 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.10 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط