شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) ارتفع السهم لهدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا لهدفه السعري الثاني عند مستوى 6٫90 ريال، وتجاوزه حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 7٫12 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تدفع بالسهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 7٫30 ريال كمستوى أول ثم 7٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.79 وبين مستوى المقاومة هو 7.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد