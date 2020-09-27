شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 9221 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم 6150 نقطة، والذي قد يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 6400 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 6150 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,171 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,252 نقطة
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