شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 27-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي ، حيث اغلق عند مستوى 9788 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 9700 نقطة، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بانه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,729 وبين مستوى المقاومة هو 9,862 نقطة