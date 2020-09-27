برنامج وطني من «سيدات أعمال عجمان»

أطلق مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة صناعة عجمان البرنامج الوطني «إشراقة»، تحت شعار «امرأة تشرق بالاقتصاد»، بالتعاون مع إدارة التطوير والابتكار في غرفة عجمان؛ حيث يستهدف البرنامج استقطاب رائدات الأعمال الإماراتيات صاحبات المشاريع والأفكار المبتكرة في الأمن الغذائي والصحة، واختيار مشروع فائز في كل مجال لتقديم الدعم المناسب له، مع توفير التدريب وتقديم الاستشارات لتطوير المشروع على يد خبراء ومعنيين بمجال ريادة الأعمال.

وأشارت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إلى أهمية البرنامج الوطني «إشراقة»، ودوره في رصد أبرز المشاريع والأفكار المبدعة والمبتكرة في مجالي الأمن الغذائي والصحة، باعتبارهما من الملفات ذات الأولوية في أجندة دولة الإمارات، كما يأتي البرنامج الوطني كنتيجة للتحديات التي فرضها فيروس «كوفيد ـ 19»، مؤكدة دور البرنامج في توجيه رائدات الأعمال إلى ابتكار مشاريع اقتصادية مرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي والصحة العامة.

وأوضحت أن إطلاق البرنامج الوطني «إشراقة» يأتي في إطار حرص المجلس لتعزيز التواصل المباشر مع سيدات ورائدات الأعمال، وتوفير منصة لطرح الأفكار والمشاريع وتبادل الأفكار والتجارب، لاسيما أن البرنامج يعتمد في تنفيذه على تنظيم عدد من ورش العمل التعريفية والتدريبية على يد خبراء ومختصين في فئتي البرنامج «الأمن الغذائي، الصحة».

وبينت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن البرنامج الوطني «إشراقة» ينطلق من رؤية ورسالة وأهداف المجلس لتشجيع الاستثمارات الاقتصادية للمرأة، ودعم مبادرتها لخوض مجالات العمل الحر داخل الدولة وخارجها، وتنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لتنمية اقتصاد المرأة، وفقاً للمعايير العملية والتدريب المستمر والتمسك بثقافة وقيم المجتمع، بحيث يهدف البرنامج إلى تشجيع سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع إلى البحث عن فرص أعمال جديدة مبتكرة تواكب التحديات وتتحول إلى أعمال مستدامة، إلى جانب دعم المشاريع الحيوية المرتبطة بحاجة المجتمع، واستثمار الحاجة المتزايدة والطلب في المجالات المستهدفة، وتحويلها إلى مشاريع ناجحة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، أو تقديم حلول مبتكرة.

وأشادت بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم وتمكين سيدات ورائدات الأعمال، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة، كما ثمنت حرص المؤسسات المعنية لتوفير الدعم والتدريب والاستشارات اللازمة؛ لضمان نجاح واستدامة مشاريع سيدات الأعمال، وأثنت على جهود «غرفة عجمان» لدعم مشاريع وبرامج مجلس سيدات أعمال عجمان، وتهيئة المناخ المناسب لتعزيز مشاركة عضوات المجلس في اقتصاد الإمارة.

وكشفت الدكتورة آمنة خليفة أن البرنامج الوطني «إشراقة» يستهدف السيدات ورائدات الأعمال مواطنات دولة الإمارات الراغبات في المشاركة وفق الشروط والمعايير والمتمثلة في «ألّا يقل عمر المتقدمة عن 21 سنة، تقديم مشروع مبتكر(خدمة/منتج) جديد أو قائم أو متوفر كنموذج مبدئي، على أن يتضمن المشروع أحد المجالين ـ الصحة أو الأمن الغذائي، الالتزام بتقديم العرض وحضور الورش وجلسات التوجيه بعد قبول مشاركة المشروع».