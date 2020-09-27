المستثمرون وإخفاق تجارب اللقاح

ماكس نيسين *

تترافق مراحل تطوير اللقاح عادة مع شعور بالخوف وتحذيرات بضرورة توخي الحذر. وينطبق ذلك على المستثمرين وشركات الأدوية وهيئات التنظيم

قد يمكن تبرير شعور المستثمرين الذين يتابعون عملية تطوير لقاح كوفيد-19، بأنها عملية ليست صعبة. فالتحرك على هذا الصعيد كان سريعاً جداً حتى الآن، والإخفاقات محدودة بعدد أصابع اليد.

إلا أن الأمور لا تسير عادة بهذا الشكل، خاصة بالنسبة للأمراض الجديدة. ولعل ذاكرة العالم قد استعادت تلك الحقيقة عندما أوقفت شركة «أسترا زينيكا» مؤقتاً التجارب على لقاحها الرئيسي الذي يتم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بسبب مرض واحدة من المتطوعين. وقد تؤدي انتكاسة كهذه إلى مشكلة كبيرة لجهود الشركة وتثير مخاوف بشأن ما إذا كان أي لقاح سينجح في النهاية، أو إذا ما نجح أحد، فكم ستستغرق العملية. لكن الذعر مما حدث غير مبرر، وقد يوضح هذا التوقف المؤقت أن التجربة تجري كما ينبغي. واحتمال حدوث انتكاسات هو السبب في أن العالم يختبر العديد من اللقاحات المرشحة على كثير من الناس.

Advertisements

وتترافق مراحل تطوير اللقاح عادة مع شعور بالخوف وتحذيرات بضرورة توخي الحذر. وينطبق ذلك على المستثمرين وشركات الأدوية وهيئات التنظيم، التي تقرر طبيعة اللقاح الذي تجب الموافقة عليه ومتى. وبينما كان سوق الأسهم يتفاعل مع تطورات الفيروس التي تتضمن ما يتعلق بالعلاجات واللقاحات بنزق حاد، بدا رد فعله هذه المرة صحيحاً. فقد تراجعت أسهم «أسترا زينيكا»، لكنها لم تتصدر عناوين الأخبار. وحدث ذلك قبل أن تذكر صحيفة «فايننشال تايمز» أن التجارب على لقاح الشركة قد تستأنف الأسبوع المقبل، ما أدى إلى انتعاش الأسهم من جديد.

ومن غير المؤكد مدى تأثير ذلك التوقف في نجاح اللقاح. والمعروف أن توقف التجارب على عقار أو لقاح ما، أمر معتاد وليس بالضرورة دليلاً على وجود مشكلة كبيرة. وقد ذكرت الصحيفة أن المتطوعة تلقت اللقاح وليس دواءً وهمياً، ولكن من المحتمل أن مرضها - الذي تم الإبلاغ عنه بأنه حالة في العمود الفقري تسمى التهاب النخاع المستعرض - لا علاقة لها بالحقنة. وقد يكون لديها الحالة المرضية بالفعل، أو يمكن أن تكون هذه مجرد حالة استثنائية. فنطاق النتائج المحتملة يشمل كل شيء بدءاً من إعادة التشغيل السريع، وحتى التأخير لفترة أطول بحيث قد يثير مخاوف بشأن اللقاحات التي تستخدم تقنية مماثلة، بما في ذلك جهد من شركة «جونسون أند جونسون» واللقاح الروسي الذي اعتمد رسمياً. وبما أنها حادثة فريدة، يصبح الاحتمال الأول أكثر ترجيحاً من الأخير، خاصة مع تأكيد فاينانشال تايمز استئناف التجارب.

قد يؤدي الإيقاف المؤقت إلى تردد المتطوعين في المشاركة في الإصدار التجريبي من لقاح «أسترا زينيكا» إذا تمت إعادة تجربته، وقد يؤثر في الجهود الأخرى. وربما يدفع الشركات وهيئات التنظيم إلى انتظار المزيد من بيانات السلامة قبل الموافقة عليه. هذا ليس بالأمر السيئ إذا كان يعزز الثقة في النتيجة النهائية. ومع ذلك، فإن عدم تقديم إجابة حول كل التساؤلات يبقى مسؤولية الشركة والمتطوعين وكل المتنافسين على إنتاج لقاح.

من الواضح أنه يجب على العالم المضي قدماً بعناية في تطوير اللقاحات المخصصة للملايين. في حين أن اللقاحات المعتمدة آمنة للغاية، وقد أبلغت الشركات العاملة على تطوير لقاحات حتى الآن عن عدد قليل من العلامات الحمراء في الاختبارات المبكرة المحدودة، علماً أن نظام المناعة البشري معقد وقد تحدث ردود فعل غير عادية. ولا يمكن إلا عن طريق التجارب واسعة النطاق التي تتم على مجموعة متنوعة من السكان، تحديد ما إذا كان لقاح معين آمن للاستخدام العام. وتبقى الاختبارات الكبيرة أكثر فاعلية وحاسمة بشكل خاص في سيناريو الجائحة، في حال أنجزت في وقت أقل. ونظراً لأعداد المتطوعين الضخمة التي تزيد على خمسين ألف متطوع، واحتمال زيادة العدد في المستقبل في حال تعدد اللقاحات قيد التجريب، تبقى مخاوف السلامة مرتفعة وبعضها سيكون مبرراً وينطوي على قلق حقيقي.

لكن هذه ليست مأساة، رغم شعور المستثمرين بالخوف، مع ميلهم للتخفيف من مخاطر التجارب ووقوفهم في الجانب الخطأ من القضية. وستكون المأساة الحقيقية في حال الفشل في إجراء اختبارات كبيرة لفترات زمنية كافية، والتأكد من مخاطر السلامة عندما تتوفر اللقاحات على نطاق واسع، ما يؤدي إلى تدمير الثقة الضعيفة أصلاً.

لا تزال معظم دول العالم تعمل حتى الآن على الأقل، على تجنب كلتا النتيجتين. فإذا تمكنت الشركات والجهات التنظيمية من استثمار الضغوط السياسية في تحقيق إنجاز سريع، فلا بد أن تقدم إجابات حاسمة وسريعة حول سلامة اللقاحات.

والخلاصة مهما طال الانتظار وحتى لو كان مؤلماً، فلا بد من الحصول على نتائج واضحة ومضمونة.

* جابان تايمز