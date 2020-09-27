شكرا لقرائتكم خبر عن لا تستعجلوا العودة إلى المكاتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أثارت نهاية الإجازة الصيفية وإعادة فتح المدارس نقاشاً حيوياً حول مستقبل العمل عن بعد. ففي الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، يدفع السياسيون وأرباب العمل الموظفين للعودة إلى المكاتب على الرغم من أن مهمة القضاء على الوباء لم تنته بعد. هذه المطالبة تضع الموظفين في موقف حرج للغاية، فهم عالقون بين الخوف على صحتهم، والخوف على عملهم.

وقد يضطر المرء للتوفيق بين مبدأين للتخلص من التوتر. أولاً، يجب ألا يكون قرار الحكومة ملزماً، ما دامت شؤون الدولة تسير على ما يرام، مع تجنب عمليات إغلاق جديدة. ثانيًا، الأمر متروك لأصحاب العمل، وموظفيهم، في ما يخص استدعاءهم لمقر العمل.

وكانت الموجة الأولى من الوباء حفزت على إحداث تحول جذري في بيئة العمل، حيث سارعت الشركات لتمكين العمل من المنزل. لكن في الأشهر الأخيرة، بدأ المسؤولون والمديرون يتوقون للعودة إلى الروتين القديم. ونظرت حكومة المملكة المتحدة في إطلاق حملة لتشجيع الأمة على العودة إلى المكتب، ثم تخلت عنها. وفي الولايات المتحدة، أعرب بعض التنفيذيين، عن شكوكهم في إمكانية استمرار أداء الموظفين مهام عملهم من المنزل لفترة أطول.

ولا شك في أن هناك أسباباً متعددة لهذا القلق. حيث يشعر السياسيون بالقلق من التداعيات الاقتصادية على مراكز المدن، خاصة في المدن الكبرى مثل لندن، ونيويورك، وعلى أولئك العاملين في مطاعمها، ومقاهيها. وقد يخشون أيضاً من الخسائر المتراكمة في شبكة النقل العام، حيث لا يزال عدد الركاب منخفضاً. وفي الوقت نفسه، يشككك أرباب العمل في إمكانية استمرار الإنتاجية لفترات طويلة في حال استمر العمل عن بُعد. وقد يشعرون بالإحباط أيضاً من فكرة استئجار مكاتب فارغة.

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على السياسيين أن يكونوا حذرين من الخوض في العلاقة الخاصة بين أصحاب العمل والموظفين.

قد يكون من واجب الحكومات المحلية والوطنية اتخاذ قرارات تنظيم العمل في الإدارة العامة. وإذا كانت تعتقد أن العمل عن بعد غير فعال، فيمكنها إعادة موظفي الخدمة المدنية إلى المكتب. أما إيجاد مبررات لدفع موظفي القطاع الخاص إلى مكاتبهم فهذا ليس من شأن الحكومات، وليس سهلاً عليها إدارته وتنظيمه.

ولدى أرباب العمل معادلات حسابات مختلفة. فيجب عليهم تقييم ما إذا كانت مؤسساتهم قد تمكنت من العمل بنجاح من دون الاتصال وجهاً لوجه. أما بالنسبة للشركات التي تعتمد في أنشطتها على التفاعلات البشرية، مثل المتاجر، أو المطاعم، فإن الشريحة التي نجت من تبعات الفيروس ليس لديها خيار سوى إعادة فتح مكان العمل.

أما الشركات الأخرى، بما فيها الشركات التي ينتشر فيها العمال ذوو الياقات البيضاء، فحجتها للعمل من المنزل أقوى بكثير. فقد كشف بحث أعده خبير اقتصادي من جامعة هارفارد، أن الانتقال إلى العمل عن بُعد في الشركات الأمريكية لم يكن متكافئاً، حيث أصبح العديد منها أقل إنتاجية. لكن يبدو أن الموظفين الذين يعملون من المنزل لم تنخفض إنتاجيتهم، بل ارتفعت في بعض الحالات، وأن ساعات العمل في المنزل كانت أطول بحدود ساعة، كما زادت معدلات التعامل مع البريد الإلكتروني الخاص بالعمل بنسبة 10%.

ولا بد أن تترك لكل شركة حرية تقدير ظروفها. وإذا كانت عودة الموظفين إلى المكاتب سوف تسفر عن تعدد مشكلات العمل نتيجة الإصابات المرضية وعمليات المعالجة والتغيب المفاجئ وغيرها، فسيكون من الحكمة التفكير في تجنب مثل هذه المشاكل التي عانتها شركات بارزة منها «جي بيه مورجان» نفسه في مكاتبه في نيويورك.

وقد لا تقتصر هذه المخاطر على المشكلات الصحية فحسب، بل يمكن أن تشكل عبئاً خطيراً على الإنتاجية أيضاً. ولكي لا يستمر في تسديد إيجار المكاتب الباهظة في نيويورك، عمم بنك «دويتشة» على موظفيه أن بإمكانهم العمل من المنزل حتى منتصف عام 2021 كمرحلة أولى.

ونظرًا لأننا لا نعرف إلى متى سيستمر الوباء، فإننا لا نعرف أيضاً إلى متى ستواجه الشركات والعمال معضلة مكان العمل هذه. وفي الوقت الحالي، من الأفضل أن يظل السياسيون على الحياد، وأن يظل أصحاب العمل منفتحين على كل الاحتمالات. صحيح أن عالم الأعمال بعد «كوفيد-19» يفرض العديد من التحديات، ولكن هناك بعض الفرص أيضاً.

* بلومبيرج