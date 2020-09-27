سوق التمويل العقاري يظهر مناعة ضد «كورونـا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

اتفق خبراء في القطاع العقاري في السوق المحلي في دبي على أن قطاع التمويل لم يتأثر بشكل ملحوظ خلال جائحة «كورونا»، بل على العكس من ذلك، فقد تحسنت شروط وقيود الحصول على التسهيلات الائتمانية وانخفاض نسبة الفائدة إلى مستوى 2.2%، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حصة معاملات الرهونات مقابل المبايعات في الأشهر الماضية خلال فترة الإغلاق والتعقيم الوطني وما بعدها، التي تزامنت مع إعادة فتح الأسواق والأنشطة الاقتصادية.

أوضح الخبراء، أن قطاع الاستثمار العقاري لا يزال يتمتع بملاءة مالية قوية بعيداً عن مفهوم «شح السيولة»، إلا أن الأمر يقف عند حالة من التخوف والتردد لضخ السيولة النقدية بهدف الشراء والتملك، لاعتقاد الأغلبية المعنية بأن الأسعار لا تزال مرشحة لمزيد من الانخفاض والتصحيح، وهو الذي يعد فرصة لتحقيق أفضل الصفقات والفرص مقابل رأس المال.

وذكر الخبراء أن السوق يشهد منافسة واضحة بين شركات التطوير وقطاع البنوك من حيث توفير أفضل عروض التمويل وتسهيلات سداد مشتريات العقار، سواء للمستثمرين أو المستخدمين النهائيين، الأمر الذي شجع نسبة جيدة من شريحة المترددين خاصة ذوي الدخل المتوسط، والتي تعد فئة الغالبية والأكثر تأثيراً في العملية الشرائية في السوق المحلي، للاستفادة من الوضع الراهن وتملك منزل العمر بالتحول من صفة «المستأجر» إلى «مالك».



تعافٍ تدريجي



قال جوزيف كلينديست، رئيس «مجموعة كليندست جروب»، المطور العقاري لمشروع «قلب أوروبا»: «نعتقد أن سوق الأصول الحقيقية قد نضجت بما يكفي للحصول على تمويل عقاري بنسبة 75 - 85% من القروض للمشترين والمستثمرين الذين لديهم التزام طويل الأجل تجاه الإمارات، التي من شأنها مساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط في الدولة على شراء العقارات والانتقال إلى منازلهم الجاهزة، كما يمكن للحكومة أن تخفف من عمليات الرهن العقاري لمساعدة السوق على التعافي».

وأضاف كلينديست: أن الاقتصاد مازال يعانى تداعيات الوباء، ومع ذلك لا نرى أن هناك مشكلة في سوق التمويل العقاري، إلا أن التحدي يكمن في أذهان البعض، حيث التخوف من اتخاذ القرارات من قبل المستهلكين أو المشترين، ودولة الإمارات من أنجح البلاد التي تعاملت مع هذه الأزمة بحزمة من القرارات التي شهدناها جميعاً، وأعتقد أن هذا الفيروس سوف يختفي من هذه البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة وسيختفي معه كل الخوف.

وحول زيادة معاملات الرهن العقاري من أصل القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية بعد انتهاء فترة التطهير الوطني؛ أفاد كلينديست أن المستهلكين ذوي الدخل المستقر سيستمرون في الاستثمار في سوق العقارات المحلي، وهو ما يفسر أسباب نمو معاملات الرهن العقاري مقارنة بالمشتريات الجديدة. إلى جانب ذلك، أصبحت البنوك الآن جاهزة لتمويل المستهلكين الذين لديهم القدرة على الدفع، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه بالارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

وبين رئيس «مجموعة كلينديست»؛ أن لا علاقة بارتفاع حجم الطلب على التمويل العقاري بشح السيولة لدى الشركات العاملة في القطاع، وإنما بالحذر الذي ينتاب المستثمرين والمشترين النهائيين الذين يترددون بالإفراج عن أموالهم بسبب طبيعة الوضع الحالي، كما تتحفظ البنوك أيضاً عندما يتعلق الأمر بالإقراض. ومع ذلك؛ بمجرد أن تتحسن الأمور- سوف تعود الشركات إلى طبيعتها وسيبدأ الإقراض بشكل كبير.

وقال: «في الأسواق المتقدمة، يتم تمويل التطوير العقاري في الغالب عن طريق الرهن العقاري، عندما يشترك العميل في عقار بدفعة مقدمة؛ عادة ما تمول البنوك الباقي ويدفع المشتري الباقي على أقساط شهرية. هذه هي الطريقة التي تسير عليها الأمور. وبينما نمضي قدماً، ستمول البنوك مزيداً من تمويل شراء المنازل. لهذا السبب نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للسلطات لرفع القرض مقارنة بالقيمة إلى 75-85%، بحيث تشتري المزيد والمزيد من العائلات منازلها في الدولة وهو ما سيؤدي إلى تسريع سوق العقارات، وإذا حدث ذلك، فسترى تحولاً أسرع في المحلي خلال الأشهر المقبلة.



يولة قوية



من جانبه ذكر علي السلامي، رئيس مجلس إدارة شركة «جي. في. جي» للتطوير العقاري، أن التمويل العقاري هو أهم ركيزة لنمو القطاع ككل، وأغلب دول العالم تعتمد عليه بشكل مباشر للشراء، لدوره في تسهيل عملية التملك وينعش سوق البناء والتطوير. وفي الإمارات؛ يستمر هذا النشاط الحيوي بالرغم من انكماش السوق بعد جائحة «كورونا»، ولا يزال يعتمد عليه ويلبي احتياجات السوق ضمن مرابحة جيدة لا تشكل عبئاً على الراغبين في التملك.

أضاف السلامي:«لم نلحظ تأثراً كبيراً في سوق التمويل العقاري قبل وبعد الجائحة، وهذا يعود لقوة سيولة البنوك المحلية. ويؤكد ذلك ثبات نسبة المرابحة للتمويل العقاري. وبرأيي الشخصي؛ لعبت البنوك دوراً فعالاً ومؤثراً في احتواء السوق بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام من خلال استمرارها بالتمويل وضخ السيولة دون رفع نسبة التمويل مما ساعد باستمرار الأعمال وعدم توقف العجلة الاقتصادية مع الأخذ بالحسبان التأكد من ملاءمة المقترض للشروط المفروضة بحسب قيمة التمويل وهذا ما يسمى جودة التمويل.

وأوضح السلامي أن نسبة كبيرة من المستثمرين يتجهون إلى التمويل طويل الأمد حتى 25 سنة والذي بدوره يحفظ أكبر قدر من السيولة، ويسهل عملية الاستثمار واستمرار الدورة الاقتصادية بشكل عام، وخلال جائحة «كورونا» تحديداً؛ اتجهت نسبة أكبر من المستثمرين إلى التمويل العقاري كملاذ آمن لحفظ أكبر قدر من السيولة دون التوقف عن الاستثمار في السوق مع كل ما يقدمه من فرص مغرية خلال هذه الفترة. ولاحظنا نمواً في التصرفات العقارية المرهونة التي لعبت خلالها البنوك العاملة في الدولة دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين على اقتناص الفرص والاستثمار في السوق العقاري الواعد والمغري داخل الدولة.

وبين السلامي أن السوق العقاري يشهد انكماشاً في التدفق النقدي للشركات كما هو للأفراد، ولا يمكن وصفه بضعف السيولة، بحيث أن الدورة الاقتصادية تعتمد على كافة الأطراف لتكون دورة ناجحة ومثمرة وأقصد هنا الأفراد والشركات والدعم الحكومي وكل طرف له تأثيره في جودة واكتمال التدفق النقدي.

وأضاف: «أثرت جائحة كورونا في السوق المحلي حاله كحال جميع دول العالم، ومن هنا يأتي دور الدعم الحكومي متمثلاً في البنوك العاملة في الدولة ودعم البنك المركزي الإماراتي، فلم يتوقف التمويل العقاري داخل الدولة واستمرت البنوك بضخ السيولة دون رفع نسب الفائدة، وهذا ما حذا بالشركات والأفراد على حد سواء بالاتجاه للتمويل العقاري كملاذ داعم للانكماش الذي صنعته الجائحة. وليس هذا السبب الوحيد فقط، بل يجب أن لا ننسى أن السوق العقاري أيضاً قدم فرصاً مغرية للمستثمرين في هذه الفترة، حيث اتجهت العديد من شركات التطوير العقاري بعمل عروض مغرية للمشترين، الأمر الذي دفع بهم للتمويل العقاري لاستغلال فرصة الشراء والتملك في الفترة الحالية، بالرغم من الانكماش الحاصل في دخل الفرد فكان التمويل العقاري هو الحل».

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حلول تمويلية



وترى ندى رضا، رئيس قسم سوق التمويل العقاري في شركة «جيه إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السوق المحلي يعاني ثغرة كبيرة بين سوق التمويل العقاري وقطاع التجزئة، حيث تعمل مؤسسات التمويل على إعادة جدولة قيمة الأصول العقارية على المستوى المؤسسي دون النظر إلى تحقيق نمو في سجلاتها، في ظل الفترة الحالية التي تشهدها المنطقة برؤية غير واضحة للاستقرار الاقتصادي على المدى القصير، مدفوعاً بتداعيات جائحة فيروس «كورونا».

من جانب آخر؛ يقوم بعض المطورين بطرح حلول تمويلية مبتكرة لتخفيض مخزونهم من العقارات الجاهزة أو قيد التطوير بما يسهم في دعم معاملات عملائهم. وستؤثر هذه الحلول بشكل مباشر في أداء المطورين وليس في البنوك. ومع ذلك؛ قد يتصور بأن المطورين سيحتاجون إلى سيولة إضافية خلال هذه الأوقات العصيبة حيث إنهم يقدمون الآن شروط دفع تصل إلى 50٪ أو أكثر بعد تسليم الوحدات السكنية.

ونتيجة لذلك، فإن معدلات التمويل العقاري ستكون أقل وتقتصر على كبرى شركات التطوير العقاري والمستثمرين الأساسيين في السوق. كما أدى الانخفاض في أسعار العقارات إلى جانب انخفاض معدلات الرهن العقاري وارتفاع قيمة القروض إلى التشجيع على الاستثمار في العقارات وبأسعار معقولة مع تحول المستأجرين إلى أصحاب منازل جدد.

وقالت رضا: «كان السوق العقاري الإماراتي قبل جائحة كورونا واعداً، كما كان نابضاً بالحياة في مختلف القطاعات التجارية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، حيث كانت المؤسسات المالية تتطلع بنشاط إلى توظيف رأس المال في القطاع العقاري وكان المستثمرون على استعداد للاستثمار محلياً وإقليمياً داخل الإمارات وخارجها. إذ وصلت معظم شركات التمويل في الدولة إلى حد إقراضهم للعقارات، مع استخدام بعض رأس المال في قطاعي الرعاية الصحية واللوجستيات، وكذلك الجهات الكبرى والمستثمرين الأثرياء الذين كان حجم مديونيتهم كبيراً».

وأوضحت رضا، أن الطلب على قطاع التمويل العقاري ينقسم إلى جزأين، يعد الأول للمطورين ليكونوا قادرين على تمويل شروط الدفع المقدمة للعملاء النهائيين، ولكن أيضاً للاستفادة من هذا الوقت لبناء واستكمال المشاريع قيد التطوير في الوقت التي لم تعد السيولة الداخلية والنموذج القديم يعمل وفق المعدلات السابقة.

علاوة على ذلك؛ يشكل هذا طلباً جديداً على قروض التجزئة العقارية نظراً لوجود الكثير من الأصول المتعثرة في السوق والمتاحة لأولئك الذين يرغبون في شراء العقارات وفق الأسعار الأولية قبل التطوير أو بأسعار أقل، التي تقتصر بشكل أساسي على القطاع السكني. وعلى المستوى المؤسساتي، نجد أنه لا يزال هناك الكثير من السيولة التي تحققها قطاعات الخدمات اللوجستية الصناعية والرعاية الصحية.

وقالت: «نرى أن الطلب على سوق التمويل العقاري لا ينكمش، إذ تشير إحصائيات البنك المركزي إلى وصول قيمة مديونية الجهات المقدمة لقروض القطاع العقاري في الدولة إلى 408.1 مليار درهم خلال عام 2019، والذي يعد زيادة بحوالي 8% عن العام 2018، كما يشكل القطاع حوالي 27% من النظام المالي في دولة الإمارات، وحوالي 35.7٪ من النظام المصرفي الإماراتي تعود إلى محفظة قروض التجزئة المرتبطة بالرهون العقارية».

ويتعين على البنك المركزي إلى جانب المقرضين في دولة الإمارات اتباع السياسات المتعلقة بالتمويل، والامتثال إلى لوائح الحد الأقصى من التمويل العقاري، فضلاً عن امتثال الكيانات والأفراد إلى هذه اللوائح والمتطلبات الداخلية للتخفيف من المخاطر. إذ يؤثر انخفاض السيولة من المطورين والمالكين بشكل سلبي في قدرة البنوك على توفير التمويل نظراً لوجود ودائع أقل وتدفقات نقدية أقل لتسوية مدفوعات الديون.



تسهيلات مشجعة



بدوره، قال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، إن سوق التمويل العقاري في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، بات في الوقت الراهن أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب المشترين النهائيين في ظل القرارات الحكيمة النقدية المالية من قبل أصحاب القرار، مثل خفض الدفعة الأولى للقروض العقارية من 25 إلى 20% للأجانب، ومن 25 إلى 15% للمواطنين، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الفائدة أو المرابحة التي وصلت إلى مستويات مغرية جداً تتراوح حول 2.2%. كما أن بعض البنوك اتجهت إلى تمويل رسوم تسجيل العقار وعمولة الوسطاء، إلى جانب العامل الأكثر أهمية وهو انخفاض أسعار العقار بسبب جائحة «كوفيد-19»، وهذا بحد ذاته يوفر تسهيلات مغرية للمشترين النهائيين الذين يحلمون بتملك عقار. لذلك ساهمت جميع هذه العوامل بزيادة جاذبية قطاع التمويل العقاري في الدولة إجمالا.

وأضاف الوادية قائلاً: «وصل الكثير من المشترين إلى قناعة شبه كاملة أن أسعار العقارات قد بلغت مستويات توفر قيمة حقيقية على رأس المال، في ظل التصحيح السعري الذي شهده منذ 2014 وحتى 2019، لكن في بداية 2020 لمسنا انتعاشاً بسيطاً وسجل نمواً في التصرفات العقارية بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019، ولكن وبسبب الجائحة ؛ فقد استعاد مؤشر الأسعار منحنى الهبوط من جديد، حيث أدى إلى اهتمام كبير من طرف المشترين النهائيين الذين وجدوا فيها فرصة لا تعوض في ظل المحفزات التي طرحتها الحكومة والبنوك وعروض الشركات مع العامل السعري المغري، الأمر الذي ساهم في ارتفاع حصة الرهونات العقارية مقابل المبايعات خلال الأشهر الأخيرة».

وأشاد الوادية بالجهود الجبارة والقرارات الجريئة التي قامت بها الجهات الحكومية بتوفير بيئة استثمارية إلكترونية جاذبة للتعامل مع تعاملات العملاء عن بُعد من داخل وخارج الدولة.



برامج أكثر جاذبية



أشار الوادية إلى أن المطورين يسعون إلى توفير خطط سداد داخلية ميسرة ومرنة لعملائهم، وهي ظاهرة بدأت في السوق المحلي منذ 4-5 سنوات وكانت لها منافسة مباشرة وقوية مع القطاع المصرفي، والآن انتقلت العملية إلى مستوى أكثر توازناً مع تحول البنوك إلى توفير خطط دفع جيدة مع تكلفة قليلة، الأمر الذي دفع الشركات إلى ابتكار برامج أكثر جاذبية في هذا المجال خاصة على العقار الجاهز مع سداد رسوم التسجيل ورسوم ملكية العقارات المشتركة لفترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، الأمر الذي خلق منافسة صحية لصالح المشترين النهائيين بالدرجة الأولى، والشريحة الأكثر أهمية واستدامة وهي ذوو الدخل المتوسط.