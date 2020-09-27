شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة «فنسن».. عندما تقتل الأخبار البشر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ميرا رودريغو فالادير *

تدرس وكالة إنفاذ قانون الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية الأمريكية تعديل العديد من بنود لائحة غسل الأموال خاصة بحيث تصبح «أكثر دقة وفاعلية»

كشف تحقيق مثير أجرته شركة «باز فيد» والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، عما كان واضحاً للكثيرين منا في عالم تنظيم القطاع المصرفي؛ وهو عدم كفاءة لوائح وقوانين الامتثال المصرفية الحالية. ومن غير المرجح لسوء الحظ، أن يتم إصدار لوائح جديدة؛ لتعزيز مكافحة غسيل الأموال في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة إنفاذ قانون الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية الأمريكية «فنسن»، إنذاراً مسبقاً حول وضع القواعد المقترحة لبرنامج مكافحة غسيل الأموال المعروفة باسم «فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال». ووصفت مقالة في صحيفة «وول ستريت جورنال» البرنامج بأنه يحتوي على ثغرات عديدة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن البرنامج ليس لائحة ملزمة أو حتى مقترحة، والغرض منه جمع تعليقات الجمهور عبر طرح مجموعة موسعة من الأسئلة ضمن آلية تديرها المؤسسات الحكومية وهيئات تنظيم قطاع المال.

ويتعلق البرنامج بالتعديلات التنظيمية المحتملة بموجب قانون السرية المصرفية. وما يثير القلق هنا أنه نظراً لأن الفترة الزمنية المحددة لجمع التعليقات لا تنتهي حتى نهاية هذا العام عملياً، فلن يتم اقتراح قواعد جديدة قبل ذلك الموعد.

يتسبب غسل الأموال في معاناة لا نهاية لها، وقد تصل إلى حد الوفاة، وخاصة للشريحة الأكثر ضعفاً من الناس في جميع أنحاء العالم؛ لذا لا بد من تشديد القيود لأن القضية ملحة للغاية. وبالنظر إلى سجل إدارة الرئيس دونالد ترامب في إضعاف اللوائح المصرفية، فإنه إذا فاز بولاية أخرى، من المرجح أن يلغى برنامج مكافحة غسل الأموال كلياً، وعلى جناح السرعة.

وتفيد بيانات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين أن هناك مئتي كيان مصرفي في الولايات المتحدة نفذت معاملات مشبوهة.علاوة على ذلك، يهدف برنامج مكافحة غسل الأموال، إلى توفيردرجة مرونة أكبر للمؤسسات المالية فيما يتعلق بتخصيص الموارد، وتحديد الأولويات وتنسيقها بين مكونات القطاع المصرفي والحكومة، بما يضمن تعزيز فاعلية وكفاءة البرنامج.

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وجاء في تقرير نشرته مجلة تصدر عن جمعية المصرفيين الأمريكيين الأسبوع الماضي، أن برنامج مكافحة غسل الأموال ولد نتيجة جهد استمر لشهور من قبل أعضاء المجموعة الاستشارية لقانون السرية المصرفية التابعة لوكالة «فنسن»، بما في ذلك جمعية المصرفيين الأمريكيين؛ لكن آخر شيء تحتاج إليه البنوك في الوقت الراهن هو مرونة أكبر في برامج مكافحة غسل الأموال.

وكشفت بيانات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين أن عدداً من كبار البنوك العالمية؛ ومنهم: بنك أوف أميريكا وبنك أوف ميلون نيويورك وسيتي بنك وجيه بي مورجان تم تحذيرهم عدة مرات أو محاكمتهم أو تغريمهم؛ نتيجة سوء سلوكهم، ومع ذلك استمروا في مساعدة المجرمين المشتبه فيهم في العديد من المعاملات المالية.

وفي حال منح هذه البنوك مزيداً من المرونة لا بد أن تتراخى في جهود مكافحة غسل الأموال. والجدير ذكره أن البيانات المسربة المتاحة للجمهور لا تمثل غير جزء بسيط من المعاملات التي تزيد قيمتها على تريليوني دولار والتي كشف عنها التحقيق في ملفات «فنسن» التي كانت محل شبهة وتشمل عملاء مصرفيين في أكثر من 170 دولة، تم وصمها ب«المشبوهة» أو متورطة في تعاملات غير مشروعة. ومن أصل المبلغ هناك 1.3 تريليون من العمليات المشبوهة في دويتشه بنك الذي عانى الحمل الأكبر من الفضيحة، وجيه بي مورجان الذي يتحمل مسؤولية 514 مليار دولار من تلك المعاملات.

وتدرس وكالة «فنسن» تعديل العديد من بنود لائحة غسل الأموال خاصة بحيث تصبح أكثر دقة وفاعلية. وتهدف إلى أن يحقق البرنامج عدداً من الأهداف منها:

• تحديد المخاطر الناتجة عن النشاط المالي غير المشروع، بما في ذلك تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى ذات الصلة، وتخفيفها بما يتفق مع كل من ملف مخاطر المؤسسة والمخاطر التي أبلغت عنها السلطات الحكومية ذات الصلة كأولويات وطنية لمكافحة غسل الأموال.

• تعزيز ومراقبة عمليات الامتثال بما يتوافق مع متطلبات حفظ السجلات وإعداد التقارير.

• توفير معلومات مفيدة للسلطات الحكومية بما يتفق مع كل من تقييم مخاطر المؤسسة والمخاطر التي تبلغ عنها السلطات الحكومية ذات الصلة كأولويات وطنية لمكافحة غسل الأموال.

النقطتان الأولى والثانية تم تضمينهما أصلاً في قانون السرية المصرفية أما الثالثة فهي جديدة. ويعتقد روس ديلستون اختصاصي مكافحة غسل الأموال والخبير في هيئة التأمين الفيدرالية الأمريكية، أن النقطة الثالثة تحقق فائدتين، أولاهما إحاطة الحكومة بكل تقارير العمليات المصرفية المشبوهة، وليس فقط وكالة «فنسن»، والثانية الربط بين تقارير الأنشطة المشبوهة وعمليات إنفاذ القانون.

ولكي يتم تغريم المؤسسات المالية المتورطة بمبالغ تكفل ردعها، أو حتى إغلاقها، وتقييد أنشطة المجرمين، لا بد من تطوير آليات المكافحة بعيداً عن وكالة «فنسن»؛ أي إقحام السلطات القانونية والمؤسسات ذات الصلة في المواجهة اليومية.

صحيح أن أسهم العديد من البنوك تراجعت تحت تأثير الفضيحة؛ لكن ضبط ذلك التراجع ومدى تأثيره على الاقتصاد الكلي، خاصة إذا لم تقدم ملفات «فنسن» كامل التفاصيل لطمأنة الأسواق التي باتت تتوقع فضيحة جديدة كل يوم؛ يمثل خطراً قاتلاً للأسواق والاقتصاد والبشر.

* فوربس