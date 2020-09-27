شركات «التكافلي» تقود صعود أسهم التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

يسجل قطاع التأمين في سوق دبي المالي أداءً استثنائياً مقارنة بالقطاعات الأخرى؛ حيث وصلت مكاسب المؤشر القطاعي لنحو 20% منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بأداء قوي لثلاثة أسهم لشركات التأمين الإسلامي (التكافلي).

وصعدت أسعار أسهم 8 شركات تأمين بنسب متفاوتة في دبي، لكن 3 شركات تأمين تكافلي، سجلت أداءً استثنائياً، وخاصة في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

من غير الواضح ما هي الأسباب التي تدفع قطاع التأمين إلى هذا الصعود الاستثنائي، فإذا نظرنا إلى نمو أعمال التأمين الصحي بسبب تداعيات «كوفيد-19» فإن القطاعات الأخرى تشهد هدوءاً، غير أن أرباح شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي حققت نمواً خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21% لتصل إلى 529 مليون درهم.



أزمة «كوفيد-19»



وقفز سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، مخالفاً حركة السوق المتراجعة منذ بداية العام، بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19»، وارتفع 164% بما يعادل 0.69 درهم، ليغلق الأسبوع الماضي عند 1.11 درهم، واستقطب السهم سيولة بنحو 440 مليون درهم، ومن غير المعلوم ماهية الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع القوي للسهم.

وخلال الفترة الماضية، ارتفعت ملكية مساهمين رئيسيين في «أمان» بنحو لافت؛ حيث ارتفعت ملكية جاسم محمد الصديقي إلى 9.3%، كما ارتفعت ملكية صالح هاشم الهاشمي 8.5%، وبحسب قائمة كبار المساهمين في «دار التكافل» يمتلك الصديقي 6.17%، والهاشمي 7.69% من أسهم الشركة.

وارتفع سهم «دار التكافل» النجم الثاني في القطاع، بعدما ارتفع 92% تقريباً، مضيفاً 0.47 درهم، ليغلق الأسبوع الماضي عند 0.988 درهم، وسط تداولات بقيمة 112 مليون درهم، وكان السهم خلال جلسات الشهر، اخترق مستوى الدرهم.

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معلومات جوهرية



وأكدت «أمان»، و«دار التكافل»، في بيانين منفصلين، عدم وجود أي معلومات جوهرية أو أخبار لديهما تؤثر على ارتفاع أسهمهما، سوى الأمور الاعتيادية، فلا جديد لديهما سواء على المستوى التشغيلي أو الفني المتعلقة بعملياتهما.

وأشارت «دار التكافل» إلى عدم وجود أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها، سواء كانت أخباراً تشغيلية أو فنية أدت لارتفاع سعر السهم في السوق لعدة جلسات متتالية، بخلاف ما تم الإفصاح عنه في وقت سابق حول توزيع الأرباح ونتائج الجمعية العمومية.

وصعد سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» 35% بما يعادل 0.21 درهم، ليغلق عند 0.81 درهم، واستقطب السهم أعلى سيولة بين أسهم القطاع بنحو 1.27 مليار درهم.

وارتفع سهم «تكافل الإمارات» 9% منذ مطلع العام إلى 1.43 درهم بنهاية الأسبوع الماضي، بتداول 46.6 مليون درهم، و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 7.6% إلى 4.95 درهم، بتداول نصف مليون درهم، و«دبي للتأمين» 5% إلى 4.2 درهم، بتداول 118 ألف درهم منذ مطلع 2020، و«الاسكندنافية للتأمين» 8% إلى درهمين، بتداول 1.5 مليون درهم و«أريج» 23.3% إلى 1.48 درهم، بتداول 766 ألف درهم.



سوق أبوظبي



وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت أسعار 7 أسهم شركات تأمين، دفعت بالمؤشر القطاعي للارتفاع 2%.

وارتفع سهم «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» 31% إلى 0.703 درهم، بتداول 30 مليون درهم، وقد سجّل ظهور ملكية جاسم الصديقي أيضاً بين كبار المساهمين في الشركة مؤخراً وبنسبة 9.95%. وكذلك، ارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 25% منذ بداية العام إلى 3.75 درهم، وقفز «أبوظبي الوطنية للتكافل» 84.5% إلى 6.18 درهم، بتداول 32.5 مليون درهم، وارتفع «الوطنية تكافل» 39.6% إلى 0.98 درهم، و«رأس الخيمة للتأمين» 30.4% إلى 3 دراهم، و«العين الأهلية» 6.55% إلى 35.16 درهم، و«الظفرة للتأمين» 1.5% إلى 3.35 درهم.