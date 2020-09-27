شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك».. نصاب العمومية لم يكتمل وأنباء عن مستشار لهيكلة الديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لشركة «أرابتك» الذي كان مقرراً الخميس 24 سبتمبر/ أيلول، بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان من المقرر أن تناقش العمومية الخيارات كافة المتاحة للشركة سواء بالاستمرار أو الحل أو خلافه في ظل الوضع المالي الحالي، وبما تقتضيه أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها بالدولة، خلال اجتماعها 24 سبتمبر/ أيلول 2020.

وتراجع سهم «أرابتك» 6% الأسبوع الماضي، إلى 0.559 درهم، بتداول 173.3 مليون درهم.

من جهتها، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين، أن «أرابتك»، عيّنت «أليكس بارتنرز» الاستشارية لمساعدتها في إعادة هيكلة الديون.

وستعمل «أليكس بارتنرز» على تقييم ملف ديون الشركة قبل أي مناقشات محتملة مع دائني «أرابتك».

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