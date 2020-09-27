على الطريقة اليونانية.. التنين الصيني يرسو في موانئ البرتغال و«الأمريكي» منزعج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على طريقة استثمارات الحزام والطريق التي أدت إلى رسوّ التنين الصيني في قلب أوروبا القديمة، على أحد شواطئ اليونان، وفي الذكرى السنوية لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى أثينا، ها هي أمريكا تتدخل بقوة لمنع تكرار المشهد في البرتغال.ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وصل الرئيس الصيني، مساء يوم أحد، قبيل أن تضاء أنوار الآثار اليونانية، إلى أثينا في زيارة استمرت 3 أيام، كانت كافية لبحث الاستثمارات مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهدف «ترسيخ التعاون في كل القطاعات».وبعد عام على الزيارة ذات الأهمية التاريخية والتي كانت تستهدف الدفع قدماً بمبادرة طرق الحرير الجديدة، تأتي اليوم الاستثمارات الصينية الموعودة لميناء سينيس على شواطئ الأطلسي الشرقية.

نظرة سلبية

وتنظر الولايات المتحدة بسلبية إلى احتمال إسناد البرتغال لشركة صينية مشروع بناء محطة جديدة في ميناء سينيس، كما أكد السفير الأمريكي في البلاد، في مقابلة نشرت، أمس السبت، داعياً لشبونة إلى «الاختيار» بين القوتين العالميتين.

وأوضح السفير جورج جلاس في مقابلة مع صحيفة إيسبريسو البرتغالية، أن ميناء سينيس الواقع على بعد نحو 100 كلم جنوب العاصمة لشبونة «استراتيجي بشكل كبير» بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه أقرب ميناء أوروبي في المياه العميقة إلى الأراضي الأمريكية.

وطرحت البرتغال في أكتوبر/ تشرين الأول مشروع بناء المحطة الجديدة للحاويات الذي يفترض أن يبصر النور في 2024، لمنافسة دولية. ومن بين المرشحين المحتملين لتولي المشروع الذين ذكرهم الإعلام المحلي، شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للنقل البحري، وكذلك «مجموعة مرفأ شنجهاي الدولية».

لا يمكن أن يحصل ذلك

وقال جلاس «آمل حقاً ألا يذهب مشروع سينيس للصينيين...لا يمكن أن يحصل ذلك»، موضحاً أن المنشأة التي تلقت عام 2016 أولى شحنات الغاز الطبيعي الأمريكي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، تجعل من البرتغال «منطقة عبور هامة للغاز، ومركزاً لأمن الطاقة الأوروبي».

وأضاف السفير «نأمل أن تشغل وتبني شركة غربية المحطة»، موضحاً أيضاً أن الولايات المتحدة لا تملك أي شركة تدير مرافئ أجنبية. وعلقت الحكومة البرتغالية على تصريحات السفير بلسان وزير خارجيتها، أوجستو سانتوس سيلفانداس، في تصريح لوكالة «لوزا» للأنباء في البرتغال، حيث قال «إن السلطات البرتغالية هي التي تتخذ القرارات، بما يصب في مصلحة البلاد».

الاستثمارات الصينية

Advertisements

ومنذ أزمة عام 2011 المالية، باتت البرتغال واحدة من أكثر الدول الأوروبية استقبالاً للاستثمارات الصينية. وفي مارس/ آذار/ 2019، عارضت واشنطن أيضاً عرض شراء أطلقته المجموعة الحكومية الصينية «تشاينا ثري جورجز» لشركة الكهرباء البرتغالية «شركة طاقة البرتغال»، وهي أكبر مجموعة للطاقة في البلاد. وكانت الشركة الصينية أحد أكبر المساهمين فيها.

وتحدث جلاس أيضاً عن مشاركة مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات في بناء شبكة الجيل الخامس للإنترنت في البرتغال.

التقارب التجاري

يعيد الحدث البرتغالي اليوم السيناريو اليوناني، حيث كانت أثينا لاهثة وراء استثمارات تستعيد بها بعض الرمق الاقتصادي، وكان التقارب التجاري مع بكين في عام 2008 لتلزيم محطات الحاويات في ميناء بيرايوس لشركة «كوسكو» الصينية للشحن.

وخلال السنوات الـ15 الأخيرة قام اليونانيون ببناء أكثر من ألف سفينة في الصين بقيمة تزيد على 15 مليار يورو.

وعززت الصين موقعها في اليونان في 2016 عبر شراء «كوسكو» المستثمر الرئيسي في اليونان 67% من أسهم ميناء بيرايوس، وكذلك الرصيف الثالث، والأخير في الميناء حتى سنة 2052.

طرق الحرير الجديدة

وقعت اليونان برنامج استثمار بقيمة 906 مليارات يورو في مشروع «طرق الحرير الجديدة» الصيني المثير للجدل، والذي يهدف إلى ربط الصين بآسيا، وأوروبا، وإفريقيا، عبر موانئ، وسكك حديد، ومطارات.

والعلاقات التجارية لا تقف عند أرصفة الميناء، فاليونان تستقبل قرابة نصف مليون سائح صيني، وهذا الرقم، أو حتى نصفه اليوم بمثابة حلم لأي دولة أوروبية تلهث وراء استعادة القطاع السياحي لعافيته، بعد تداعيات وباء «كوفيد-19» المستمرة. والبرتغال ليست استثناءً.

زيارة شي لليونان كانت محطة لزيارته البرازيل للمشاركة في حفل اختتام قمة بريكس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مع قادة الدول الخمس الأعضاء البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، فأين ستكون وجهة الرئيس الصيني المقبلة إذا ما قرر زيارة البرتغال للاحتفال بشراكة تنموية على غرار اليونان؟