شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاقتصاد النمساوية: «إكسبو 2020 دبي» فرصة لإعادة جمع العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد والرقمنة في جمهورية النمسا، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يوفر فرصة للجمع بين دول العالم في أعقاب تداعيات وباء «كورونا».

جاء تصريح الوزيرة النمساوية بمناسبة اكتمال بناء المرحلة الأولى لجناح بلادها المشارك في «إكسبو 2020 دبي».

وقالت الوزيرة شرامبوك: معرض إكسبو دبي سوف يوفر منصة فريدة لمعالجة القضايا المفتوحة وتقديم الحلول المحتملة والخبرات المكتسبة خلال أزمة الوباء العالمية واستخلاص النتائج المهمة.

وتعهدت أن تقدم النمسا نفسها كشريك تجاري موثوق به ومركز ابتكار في الأوقات الصعبة، وحثت دول العالم على التعاون، داعية الدول لاتخاذ إجراءات خارج الحدود الوطنية وعبر التخصصات ذات الصلة لبناء تعاف قوي معا.

وقد عبرت بياتريكس كارل المفوضة العامة لجناح النمسا، عن سعادتها باكتمال أعمال بناء الهيكل الخارجي للجناح في اكسبو 2020 دبي، وقالت «انتهت المرحلة الأولى بنجاح». (وام)

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