64 مليون متر مربع مساحة مباني الإمارات المتوافقة مع اللوائح الخضراء

أطلق «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، المنتدى المستقل الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء، تقرير «قطاع الأبنية الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة 2020» تزامناً مع الاحتفال بفعاليات «الأسبوع العالمي للأبنية الخضراء».

ووفقاً للتقرير تبلغ مساحة المشاريع المشيدة التي تلبي لوائح الأبنية الخضراء المحلية أو برامج الاعتماد المعنية في دولة الإمارات 63.96 مليون متر مربع. وكشف التقرير عن عدد الأبنية المدرجة ضمن تصنيفات الأبنية الخضراء العديدة في مختلف أرجاء دولة الإمارات.

نظام تقييم الاستدامة

ووفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي مساحة المشاريع المبنية والمعتمدة في نظام تقييم الاستدامة بدرجات اللؤلؤ (استدامة) في أبوظبي 35.3 مليون متر مربع، و26.9 مليون متر مربع بالنسبة للمشاريع المكتملة والملتزمة بلائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء بدبي. وعلاوة على ذلك، تبلغ مساحة المشاريع المشيدة والحائزة تصاريح البناء وفقاً لمعايير "بارجيل" للوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة 239،200 متر مربع.

وباعتبار أن تحديث المباني من أهم الأركان لتحقيق الاستدامة، فقد شهدت هذه العمليات تقدماً لافتاً على مر السنين. ونجحت دبي باستكمال تحديث 1241 مبنى و6658 فيلاّ في إطار برنامج تحديث المباني الذي أطلقته في عام 2013، بينما تمكنت الشارقة من تحديث 18 مبنى ضمن برنامج تحديث المباني الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه الشارقة (سيوا) منذ عامين، ونفذت رأس الخيمة عمليات تحديث على 16 فيلاّ حتى شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري.

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المعايير الدولية

ومنذ عام 2006، ارتفع الإقبال على المعايير الدولية للأبنية الخضراء مع حصول أول مشروع في دولة الإمارات على شهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة، والتي تمثل نظام اعتماد عالمي موثوق للأبنية الخضراء طوره المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

وبالمجمل، تمتلك دولة الإمارات 386 مشروعاً حائزاً على اعتماد الريادة في تصميم الطاقة والبيئة حتى شهر إبريل من عام 2020، تبلغ مساحتها الإجمالية المشيدة 5.9 مليون متر مربع. وإضافة لذلك، هنالك مشاريع تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع في دولة الإمارات حائزة على اعتماد WELL، النظام الدولي لتقييم الأداء واعتماد المباني حسب تأثيرها في صحة ورفاه الإنسان.

تنامي الحضور

قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «مع تنامي حضور الأبنية المشيدة وفقاً للوائح الأبنية الخضراء، تحقق دولة الإمارات إنجازات نوعية وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها بأبنية ذات انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. ونحن ملتزمون بتعزيز جهودنا لتحقيق هذا الهدف عبر تقديم الرؤى القيّمة حول أفضل الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء ونشر المعرفة في هذا المجال. وباعتبار الانبعاثات الناجمة عن الأبنية وقطاع البناء والتشييد بالعموم تمثل 39% من إجمالي الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الطاقة حول العالم، ومع ارتفاع هذه النسبة في دولة الإمارات، فإن الاستمرار بالتركيز على عمليات تحديث المباني وتحقيق عملياتها لانبعاثات كربونية صفرية هو أمر في غاية الأهمية».