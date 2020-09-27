تكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت في دبي

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، السبت، 728 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد-19.

وتم خلال الجولات مخالفة 7 منشآت تجارية، 6 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، وواحدة لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل محال تجزئة، خياطة وتطريز، وتجارة العطور، وذلك في عدة مناطق، شملت المرر، الضغاية، رقة البطين، إضافة إلى عدد من مراكز التسوق. كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 720 منشأة.