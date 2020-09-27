تعاون بين «غرفة أبوظبي» و«كانغنام» الكورية

وقع محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وسون-كيون جانج محافظ منطقة كانغنام الكورية الجنوبية، مذكرة تعاون استراتيجية، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمته الغرفة بحضور راشد سعيد الشامسي - القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية كوريا، وهاكي جو - المدير التنفيذي لمجموعة الشؤون الدولية، رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا)، وهو جانغ ممثل المكتب التمثيلي لغرفة أبوظبي في سيول.

وأكد المهيري أنه وبتوقيع الاتفاقية مع الأصدقاء في منطقة كانغنام الكورية، سنعمل معاً على تطوير التعاون وتوطيدِ الشراكاتِ الاستراتيجيةِ والتي بدورها تعملُ على توسيعِ القنواتِ التجاريةِ وتعزيزِ التبادلِ الثقافيِّ والسياحيِّ بينَ المنطقتينِ عبرَ مكتبِ التمثيلِ الدوليِّ الاستراتيجيِّ في منطقة كانغنام.

وأشار مدير عام غرفة أبوظبي إلى أن الأزمة التي فرضتها جائحةُ «كوفيد-19»على حياتنا اليومية، لم تثن «غرفة أبوظبي» عن مواصلة دعمها لمجتمع القطاع الخاص، حيث استطاعت المضي في تقديم خدماتها وتنظيم الفعاليات لِضمان تطور التجارةِ وازدهارِها، بالإضافة إلى عقدها اجتماعات افتراضية لتوقيع الاتفاقيات ومد جسور التعاون عبر التقنيات التكنولوجية الحديثةِ، والتي مكَّنتْ مجتمعَ الأعمالِ من ابتكارِ طرقٍ إبداعيةٍ للتواصل واستمرار كفاءة الأعمال.

وشدد على أنه وبالرغم مما يواجهُهُ المُناخُ الاقتصاديُ العالميُ، إلا أَنَّ غرفةَ تجارةِ وصناعةِ أبوظبي تَظَلّ حاضرةً وملتزمةً بتقديمِ الدعمِ اللازمِ للقطاعِ الخاصِ.

وبموجب هذه الاتفاقية ستنظم غرفة أبوظبي وبالتعاون مع ( هيئة الصحة بأبوظبي ) «أسبوعَ أبوظبي-كوريا للرعايةِ الصحيةِ» المُزمَعِ إقامته بالتعاونِ معَ رابطة التجارة الدولية الكورية (كيتا) ومكتب منطقة كانغنام خلالَ شهرِ أكتوبرَ المقبل 2020. حيث سيكون ملتقى للقطاع الصحي والسياحة العلاجية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستقدمُ نظرةً عامةً على الخطةِ الرئيسيةِ للرعايةِ الصحيةِ في أبوظبي، كما ستَعرِضُ فرصَ الاستثمارِ المتاحة والتعاونَ بينَ الشركاتِ العاملةِ في قطاعِ الرعايةِ الصحيةِ في المنطقتين، كما سيكون الحدث منصة تفاعلية للشركات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع للتعرف إلى مجالات واسعة وجديدة في قطاع الرعاية الصحية تتطلبها المرحلة المقبلة من أجل اقتصاد مستدام.

وأكد سون-كيون جانج (محافظ منطقة كانغنام) أنه في وقت يشهد فيه العالم العديد من القيود والصعوبات بسبب جائحة COVID-19، نتعاون نحن وغرفة أبوظبي من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية التي ستكون بمثابة زخم لتوسيع التبادلات الثنائية في مختلف المجالات. لاسيما أن مقاطعة كانغنام- جو هي موطن لبعض أشهر شركات الترفيه على مستوى العالم، كما تمتلك أكثر من 2500 مؤسسة رعاية صحية يبحث عنها السائحون من جميع أنحاء العالم، وبالتالي فهي معروفة باسم مركز السياحة العلاجية.