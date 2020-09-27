«إلكس» الأوكرانية تؤسس فرعاً في عجمان

وقع الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري لحاكم عجمان وأولكسي سكريبنيك، مؤسس شركة «إلكس» الأوكرانية المتخصصة في مجال صناعة البرمجيات، اتفاقية شراكة وتأسيس في المنطقة في إمارة عجمان.

تم توقيع مذكرة التأسيس من قبل الشيخ الدكتور ماجد النعيمي في مقر غرفة عجمان للتجارة والصناعة، إلى جانب مؤسس شركة «إلكس»، أوليكسي سكريبنيك، بحضور عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، لتكون انطلاقة فصل جديد مزدهر من الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات من إمارة عجمان.

وناقش الشيخ ماجد وسكريبنيك التطورات الحالية التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات في العالم بشكل عام، وفي دولة الإمارات بشكل خاص، وكذلك إمكانية زيادة التعاون المستقبلي بين عملاق التكنولوجيا الأوكراني والسوق الإماراتي، ومن بين أهم الموضوعات أيضاً التي تطرق إليها الحضور هو تعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة الرقمية بين الجانبين.

وأكد سكريبنيك أهمية تأسيس الشراكة في الإمارات انطلاقاً من عجمان، متطلعاً إلى التوسع للوصول إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف قائلاً «نحن متحمسون للغاية للشراكة مع الشيخ الدكتور ماجد النعيمي، والتي تمثل خطوة كبيرة لأوكرانيا في تعزيز تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبصفة خاصة الحوكمة الرقمية، ومن خلال التعاون المثمر وتبادل أفضل الممارسات، يمكننا إنشاء مستقبل رقمي آمن ومبتكر ومربح للجميع».

وقال الدكتور هوزان أوسي، المدير التنفيذي لشركة «إلكس» في منطقة الشرق الأوسط: نتطلع إلى المزيد من التعاون بحماس وثقة كبيرين، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم. نحن ممتنون لشريكنا الجديد والفريق بأكمله الذي عمل بلا كلل لتعزيز تعاوننا، ونحن على يقين من أنه يمكننا معاً خلق العديد من الفرص الجديدة والمميزة لقطاع التكنولوجيا في الإمارات.