شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن تغطيات التأمين "المفتوحة" على الممتلكات .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد "وثائق التأمين المفتوحة" أوBlanket Insurance أحد فئات التأمين التجارى، الذى يقوم بتغطية ممتلكات متعددة، وتسمح وثائق التأمين المفتوحة لحاملها (للمؤمن له) بالتأمين على ممتلكات متعددة من الخسارة والمسئولية بموجب وثيقة تأمين واحدة، وذلك بتغطية نوعان مختلفان أو أكثر من الممتلكات فى نفس الموقع، وتغطية النوع ذاته من الممتلكات فى مواقع مختلفة، أو تغطية أنواع مختلفة من الممتلكات فى مواقع مختلفة.

1 - توجد وثائق التأمين المفتوحة فى العديد من قطاعات الأعمال، لكنها تعد أكثر شيوعًا فى وثائق التأمين التجارى والمحلى التى تقوم بتغطية أخطار الممتلكات على وجه الخصوص.



2 - وثائق التأمين المفتوحة توفر تغطية تأمينية لفقد الأرباح والتأمين على البضائع المنقولة.



3 - تجنب المؤمن له من التعاقد على عدة وثائق تأمين فردية للتأمين على كل أصل أو ملكية بند أو موقع على حدة فى موقع معين، وبمبلغ تأمين منفصل لكل ملكية.



4 - من المعتاد عند التفكير فى إجمالى الأخطار المغطاة وإجمالى مبلغ التأمين الشامل بأن يتم تحديد قيمة منفصلة لكل خطر غير أن التغطية المفتوحة سيتم احتسابها على أساس التأمين الشامل، وذلك عن طريق تحديد مبلغ تأمين واحد لتغطية أشياء متعددة.



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5 - قد لا يتم تطبيق شرط النسبية على الرغم من القيمة المحددة للشيء موضوع التأمين (ضمن وثيقة تأمين مفتوحة)، حيث أن التغطية يتم تصميمها على أساس يشمل جميع الاصول/البنود/المواقع وبشكل عام يكون مبلغ التأمين كافيا.

6 - تتيح وثائق التأمين المفتوحة إدراج المواقع الشديدة الخطورة ضمن برنامج التأمين الشامل التى لا يتم تغطيتها بشكل منفرد أو يتم تغطيها مقابل اقساط بمبالغ طائلة.

7 - توفر وثائق التأمين المفتوحة تغطيات تأمينية مختلفة فى مجالات تأمينية مختلفة، بما فى ذلك تأمين المنازل والممتلكات الشخصية (وثيقة حماية الاسرة والمسكن)، ولا تقتصر التغطية على المسكن فحسب، بل تغطى المبانى الهياكل المنفصلة، بالإضافة إلى الممتلكات الخاصة بالمؤمن له، أى إنها حرفيًا "تغطي" Blanketing ممتلكات المؤمن له بالحماية، ويمكن إضافة العديد من الممتلكات المغطاة تأمينيا، مثل الأعمال الفنية والتحف والمقتنيات الثمينة.



8 - يمكن للمؤسسات التجارية التعاقد على هذا النوع من التغطية إذا كانت هناك حاجة إلى تغطية مكاتب أو مبان أو مخازن متعددة، حيث أن تأمين كل مبنى على حدىٍ بوثيقة فردية يعد مكلفا ومهدرًا للوقت، كما يمكن لملاك الأراضى والعقارات أن يقوموا بتغطية كافة ممتلكاتهم (بمواقع متفرقة أو فى نفس الموقع) بموجب وثيقة تأمين مفتوحة واحدة ذات حد واحد.



9 - يمكن لمالك رخصة مزاولة نشاط تجارى(Franchise) التعاقد على وثيقة مفتوحة لتغطية جميع المتاجر والفروع بموجب وثيقة تأمين مفتوحة واحدة ذات حد واحد، ولمالكى المطاعم استخدام وثيقة التأمين المفتوحة لتغطية بعض البنود، مثل المعدات الخاصة التى يتعين نقلها بين المواقع بصورة متكررة.