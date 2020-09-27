شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة مشروعات تكرير وتصنيع البترول خلال 6 سنوات من الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من المشروعات المتعلقة بالتكرير والتصنيع للبترول والتى تمثل ثمار استراتيجية ناجحة للدولة المصرية فى تطوير تلك الصناعة الهامة، والتى كان لها دورًا كبيرًا فى مجال تأمين إمدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وخاصة السولار والبنزين والبوتاجاز، وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وكانت تلك المشروعات كالتالى..

أولا فيما يتعلق بالمشروعات التى تم الانتهاء منها:

● تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، وحوالى 382 ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون دولار، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.

● تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور، حيث تم بدء تشغيل المشروع فى يناير2017 ويسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنويًا بوتاجاز، 60 ألف طن سنويا بنزين عالى الاوكتين، 205 آلاف طن سنويا ترباين، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار.

● تم الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالى 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون دولار، وتم تشغيله فى أبريل2017.

● تم الانتهاء من وحدة إنتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700 ألف طن سنويًا من البنزين عالى الاوكتين و10 آلاف طن سنويًا البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله فى سبتمبر2018.

● مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لإنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنويًا وبتكلفة استثمارية حوالى 4.3 مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى للمشروع فى فبراير2020.

Advertisements

● مشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة ال إسكندر ية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة ال إسكندر ية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب فى الساعة إلى 36 متر مكعب فى الساعة حوالى (10-16 ألف طن سنويًا زيوت، 1-2 ألف طن/السنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.. والمخطط الانتهاء منه فى الربع الثانى عام من 2020.

وهناك العديد من المشروعات الجارى تنفيذها حاليا وهى :

● وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف إنتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار

● توسعات مجمع تكرير ميدور بال إسكندر ية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

● مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار.

● إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمنًا إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.

● مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.

● وحدة إنتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 55.7 مليون دولار.