شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للأسمنت المسلح يكشف خطة إنجاز كل المشروعات المتعثرة خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس نشأت مرسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والمدمج فيها شركتا القاهرة للمقاولات والاستثمار ورولان للمقاولات، أنه سيتم إنجاز كافة المشروعات المتعثرة التى كانت تنفذها شركتا الأسمنت المسلح ورولان فى عدد من المحافظات بالصعيد، منها محافظة قنا ومحافظة الفيوم.

ووافقت الجمعيات العمومية غير العادية برئاسة المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير على دمج الشركات الثلاثة فى كيان واحد تحت رئاسة المهندس نشأت مرسى.

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وأضاف نشأت مرسى لـ" الخليج 365" إنه سيتم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة غدا الأحد، لمناقشة خطة العمل الجديدة، وسبل إنجاز كافة المشروعات المتعثرة من خلال ضخ استثمارات فيها، والدفع بعاملين ومعدات وآلات من الشركات الثلاثة التى أصبحت شركة واحدة بهدف التجاوب مع تلبية احتياجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى.

وأوضح رئيس شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، أنه لا مساس بمستحقات العاملين فى أى من الشركات الثلاثة، لحين الانتهاء من لائحة الأجور الموحدة لكافة الشركات والتى تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال حاليًا، معتبرا أن صدور اللائحة بمثابة إنجاز كبير للوزارة لتوحيد الأجور والمساواة بين العاملين، وهو أمر يحظى بقبول كبير بين كافة العاملين بالشركات.