شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون دولار واردات مصر من السمك الماكريل والجمبرى خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الواردات المصرية من السمك والجمبرى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو الماضى وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الواردات المصرية الإجمالية منها نحو 45 مليونا و277 ألف دولار، مقابل 31 مليونا و382 ألف دولار فى شهر يونيه عام 2019، بزيادة بلغت 13 مليونا و895 ألف دولار.

وبلغت قيمة الواردات من الأسماك الماكريل المجمد فقط 28 مليونا و921 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 21 مليون و365 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة 7 ملايين و556 ألف دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

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أما بالنسبة لواردات مصر من الجمبرى "الروبيان"، فقد بلغت 16 مليون و356 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 10 ملايين و17 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2019، بزيادة بلغت 6 ملايين و339 ألف دولار.

وبـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6%، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9%، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار خـلال شهــر يونيه 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5%، والملابس الجاهزة 2.5%، والبترول الخام 46.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%.