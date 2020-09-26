شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعلن ضخ 16 مليون شيكارة من الأسمدة لوزارة الزراعة بسعر التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية اليوم السبت بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرض الكيميائى سعد أبو المعاطى رئيس الشركة نتائج أعمال العام المالى 2019 /2020.

وأشار أبو المعاطى أنه بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التى يعيشها العالم فى ظل انتشار جائحة كورونا، إلا أن الشركة واجهت ذلك بنجاح من خلال خطط عمل مدروسة مكنتها من تحقيق نتائج اعمال قوية فى ظل التحديات حيث تم تحقيق الخطة الانتاجية من الاسمدة الصلبة بزيادة قدرها 24% عن المخطط كما حققت الخطة التسويقية للمنتجات بزيادة 20% عن المخطط، وبلغ إجمالى الإيرادات 9 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بـ 9,9 مليار جنيه عن الفترة المثيلة وبنسبة زياده 27% عما هو مخطط وبانخفاض قدره 9% عن الفترة المثيلة مع الأخذ فى الاعتبار أن الفترة المثيلة كانت تحتوى على 211 مليون جنيه أرباح فروق عملة نتيجة تخفيض رأسمال شركة إسكندرية للأسمدة.

وأوضح أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح قدرها 3,4 مليار جنيه قبل الضرائب والمخصصات خلال الفترة بنسبة زيادة قدرها 69% عن المخطط وانخفاض قدره 17% عن العام السابق.

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 2,7 مليار جنيه خلال الفترة بنسبة زيادة 68% عما هو مخطط وبانخفاض قدره 15% عن الفترة المثيلة. موضحاً أنه بالرغم من زيادة كمية الانتاج الا أن انهيار الاسعار العالمية أثر على السعر المحلى الحر والعالمى، مشيراً إلى تحمل الشركة لضرائب قدرها 714مليون جنيه عن العام الحالي.

وأكد قيام الشركة خلال العام بضخ نحــو 16 مليون شيكارة من الأسمدة بأنواعها المختلفة لــوزارة الزراعــة واستصلاح الأراضى بسعر التكلفة وبفرصــة بديلـــة تقــدر بنحو 814 مليون جنيه تقريبا، علاوة على تصدير كمية من الأسمدة المختلفة، وتوفير نحو 266 مليون دولار حصيلة الصادرات خلال هذا العام مع غزو أسواق جديدة.

ولفت رئيس ابوقير للاسمدة إلى تنفيذ برامج الاحلال والتجديد الشامل لمصانعها والتى تمت وفق استراتيجية للتصنيع المحلى لمعظم المعدات المستخدمة لأول مرة، وتنفيذ برنامج للتحول الرقمى ضمن برنامج تطوير وتحديث الشركة من خلال تعميم الأنظمة الإلكترونية فى جميع تعاملات الشركة الداخلية والخارجية وتحويلها بالكامل إلى شركة رقمية وتنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول ERP، علاوة على استمرار برامج تأهيل الكوادر العاملة من خلال برنامج تأهيــل للكوادر الشابـة لاعدادها للقيادة مستقبلا وإعادة تأهيل العمالة لزيادة كفاءتها.

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وأشار إلى المشروعات الجديدة حيث سيجرى البدء فى الخطوات التنفيذية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا أبوقير (3) من 1925 إلى 2370 طن/ يوم أى بنحو 154 الف طن سنوياً من اليوريا المحببة وبتمويل بنكى 100%

وأكد أنه جارى الاتفاق على خطوات تنفيذ مشروع الميثانول والأمونيا بطاقة إنتاجية سنوية مليون طن ميثانول و400 الف طن امونيا على مساحة 1.6 مليون متر مربع بالمنطقة الاقتصادية داخل ميناء السخنة وبمساهمة من شركات أبوقير للأسمدة وحلوان للأسمدة والأهلى كابيتال القابضة ومساهمون أخرون وبتكلفة استثمارية 1.6 مليار دولار، علاوة على المشروعات الداعمة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية مشيرا فى هذا الاطار إلى تشغيل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى zero liquid discharge أكبر مشروع من نوعه على البحر المتوسط وبتكنولوجيا حديثة ترشيدا لاستخدام المياه، وسيتم البدء فى الخطوات التنفيذية لمشروع خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون.

وفى الختام اشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشركة ابوقير للاسمدة كشركة وطنية متميزة وطالبها بالاستمرار فى جهود زيادة الانتاج والتسويق داخليا وخارجيا والتركيز على مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير المصانع.

هذا وقد وافقت الجمعية على توزيع كوبون نقدى على المساهمين بواقع 1.2 جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2019 /2020 كما تم تجديد الثقة فى مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.