شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر تايوان لصناعات البلاستيك والمطاط 2020 عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ضوء تشجيع الدولة والحكومة المصرية وتطوير الصناعات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القروض ومنحها بفائدة منخفضة 5٪، وتسهيل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وفي ظل تفشي جائحة فيروس كورونا وصعوبة السفر لحضور المؤتمرات والمعارض الدولية ومتابعة مستجدات تكنولوجيا الماكينات. انعقد الخميس 17 سبتمبر 2020، مؤتمر صحفي عبر الإنترنت لماكينات البلاستيك والمطاط في تايوان، ونظمه BOFT (مكتب التجارة الخارجية لتايوان) ومنظمة TAITRA (تايترا) بالاشتراك مع TAMI(جمعية تايوان لصناعة للمكينات).

من المعروف أن تايوان هي واحدة من أكبر 6 دول مصدرة لماكينات البلاستيك والمطاط، تتميز الماكينات التايوانية بجودتها وكفاءتها وأسعارها التنافسية وكونها صديقة للبيئة توفر في استهلاك للطاقة. تتميز الشركات التايوانية أيضًا بخطوط إنتاج متنوعة لتلبية الطلب الصغير والمتنوع من أجل خلق ميزة تنافسية خاصة بها.

شارك ممثلو أربع شركات تايوانية رائدة في أحدث حلول التصنيع الذكية الحديثة وهم كالتالي:

- Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. (FCS),

- ChumPower Machinery Corp.,

- Fong Kee International Machinery Co., Ltd.,

- Diing Kuen Plastic Machinery, Co., Ltd.,

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وصرح Walter Yeh الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة TAITRA في الافتتاح أنه استجابة للثورة الصناعية الرابعة، تعمل صناعة ماكينات البلاستيك والمطاط في تايوان باستمرار على تحديث تقنيات الأتمتة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايوان والجمع بينهما لتلبية الطلب على أحدث التقنيات والتطوير والإنتاج حسب الطلب.

وGuann-Jyh Lee، نائب المدير العام، لمكتب التجارة الخارجية لتايوان BOFT: أوضح أن الاقتصاد الدائري هو الاتجاه التالي في الصناعة للحفاظ على البيئة.

قدم Neilson Su، مدير المبيعات، بشركة،: Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. (FCS), موضوع "التطبيقات والحلول لقولبة الحقن متعدد المكونات" وذكر أنه من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة في الوقت الحاضر، تكرس شركة FCS نفسها لتطوير ماكينات قولبة مخصصة للحقن متعددة المكونات.

ركز Tony Wu، مهندس دعم المبيعات لشركة، ChumPower Machinery Corp,: على ان "ماكينة نفخ القوالب بأسلوب النفخ عالي السرعة: سلسلة L". أظهر أن هذه الماكينة هي أسرع ماكينة نفخ بلاستيك في العالم.

قدم Charles Wei، الرئيس التنفيذي لشركة : Fong Kee International Machinery Co., Ltd., "ماكينة التشكيل الذكية بالكامل بالنفخ ثلاثية الطبقات - الجيل الرابع للصناعة 4.0." وأكد أن هذه السلسلة من الإصدار صديق للبيئة.

عرض Eric Wei، نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة Diing Kuen Plastic Machinery, Co., Ltd., :"هذه الماكينة تقودك إلى التصنيع الذكي: خمس طبقات بثق مشترك للغطاء الصناعي المطاطي ". وأشار إلى أنه مع تطبيقات إنترنت الأشياء، يمكن للمنتج توفير خدمة التحكم عن بُعد والكشف والتشغيل الآلي عبر الإنترنت.

استقطب الحدث أكثر من 532 مشاهد عبر الإنترنت من دول مثل مصر وألمانيا وهونج كونج والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وباكستان والفلبين وروسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتركيا وفيتنام وغيرها.