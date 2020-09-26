شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ضمانات جديدة لمنع تكدس الحاويات والبضائع "المهملة" بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 26-9-2020، العديد من الأحداث، أبرزها تصريحات وزير المالية محمد معيط حول ضمانات منع التكدس بالموانئ الفترة المقبلة.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة التي تضمن سرعة التعامل مع الحاويات، ومهمل البضائع التي تركها أصحابها بالمنافذ الجمركية، على النحو الذي يمنع تكدسها بالموانئ والمخازن الجمركية.

أعطى الوزير تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

أشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.

أوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

يستضيف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نخبة من الفنانين التراثيين وأصحاب الحرف اليدوية في معرض تراثنا الذى ينظمه الجهاز تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر القادم، بدلا من انطلاق المعرض يوم 6 أكتوبر.

يشارك في المعرض الحرفيين والمبدعين من قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى عدد كبير من أصحاب المشروعات اليدوية بغرفة الحرف اليدوية وبالمجلس التصديرى للحرف اليدوية، بحسب بيان سابق لجهاز تنمية المشروعات.

ويخصص معرض تراثنا عدد من الأجنحة لعرض إبداعات كبار الحرفيين والصناع المهرة والفنانين التشكيليين ومنتجاتهم المتميزة من اللوحات والجداريات والخزف والنحاس والصدف والخيامية والقشرة والنسيج والحلى.

Advertisements

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 26 -9-2020، استقرارا فى السوق المحلى، وذلك حسبما أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع الدواجن يشهد زيادة في الإنتاج المحلى، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض، وهو ما انعكس على السعر المحلى.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن أسعار الدواجن في السوق المحلى سجلت في المزرعة 19-20 جنيها للكيلو، فى حين يصل السعر للمستهلك 24- 25 جنيها وذلك بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة، فى حين سجلت أسعار المستهلك 31- 33 جنيها بحسب المنطقة.

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أكد أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتسهيل كافة إجراءات تراخيص أنشطه الإنتاج الحيوانى والداجنى، وإزالة العقبات أمام المصدرين والمستثمرين.

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، مجموعة من الإنفوجرافات توضح فيها تأثير جائحة فيروس كورونا على مؤشرات الاقتصاد العالمي. وأشار الإنفوجرافات إلى توقع انخفاض النمو العالمي بنسبة 4.9٪، إلى جانب توقع انخفاض تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 20٪ والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40٪.

وشملت الإنفوجرافات توقع تراجع تجارة البضائع العالمية بنسبة 13-32٪، وأن خسائر ساعات العمل العالمية المتوقعة في عام 2020 ، تصل إلى ما يعادل فقدان 400 مليون وظيفة، كما يُتوقع أن يُعاد ما بين 70 إلى 100 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، بالإضافة إلى تجاوز الدين العالمي 258 تريليون دولار بنسبة 331٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020.

يستهدف قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا، خطة طموحة لتطوير صناعة التكرير من خلال مجموعة من المشروعات العملاقة، منها ما تم الانتهاء منه خلال الفترة الماضية، وأخرى جاري تنفيذها حاليا وسيتم الانتهاء من بعضها قبل نهاية العام الجاري، والتي تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023 وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وخاصة البنزين وتقليل أعباء الاستيراد من الخارج والذي يكلف الدول مبالغ طائلة وتدعم تلك الخطط أيضا برامج ترشيد الاستهلاك والتوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كما كان لنجاح سياسة الإصلاح الإقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار دورفي انخفاض استهلاك الوقود من السولار والبنزين80.

فخلال الفترة الماضية شهدت مصافى التكرير، عملية تطوير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة بها، الأمر الذى أدى الى زيادة الطاقة الإنتاجية لها من المنتجات البترولية المختلفة، ومن أهم تلك المشروعات وحدة استرجاع الغازات بشركة أسيوط لتكرير البترول، برج التقطير المبدئي بمعمل تكرير ميدور ومشروع التوسعات ، ووحدة انتاج البنزين عالي الاوكتين بشركة أنربك ، ومجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد ومشروع مجمع أسيوط لإنتاج البنزين.