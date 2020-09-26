شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعلن استمرار تنفيذ عرض شراء إيمكس لشركة النيل لحليج الأقطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان لها، منذ قليل، إنه بالإشارة إلى عرض الشراء المقدم من شركة إيمكس للاستحواذ على 100% من كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان. وفى ضوء التزامات مقدم العرض الواردة بالنشرة بتنفيذ إجراءات زيادة رأس مال الشركة بغرض سداد حصة الدولة والبالغة نحو 231 مليون جنيه تنفيذا ًلقرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة فى 24-8-2020 وفقا لقرار اللجنة العليا لفض منازعات الاستثمار . Advertisements فإن الهيئة تؤكد على استمرار تنفيذ عرض الشراء وفقا ً للمواعيد المقررة قانوناً فى هذا الشأن.

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